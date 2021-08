A Felino una quarta lista? Il centrodestra spera di no

Pierluigi Dallapina

Una quarta lista sulla scheda? Inutile negarlo, qualcuno ci ha pensato o ci sta ancora pensando.

Il quadro non è ancora definito al 100%, ma tutto sarà più chiaro sabato, quando scadrà il termine per presentare l'elenco dei candidati.

Nel frattempo, nel centrodestra fanno gli scongiuri, perché questa, dicono, è la volta buona per passare alla guida di un Comune da sempre nelle mani del centrosinistra.

Di quel centrosinistra che a Felino, alle prossime elezioni amministrative, si presenterà diviso: Guido Campanini da una parte (sostenuto da Pd e civici) e la socialista Rosina Trombi dall'altra, con un altro pezzo di civici.

Quindi, per Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega questa può essere davvero la volta buona. Ora o mai più.

Il candidato c'è, Filippo Casolari, un civico figlio d'arte – il padre Ernesto fu, negli anni Novanta, fra i fondatori di Civiltà parmigiana con Elvio Ubaldi – che è riuscito a mettere d'accordo la coalizione, che si presenterà sotto l'insegna elettorale «Impegno e Cambiamento – lista civica e centrodestra», sulla quale non ci saranno i simboli dei partiti. Salvo contrordine dell'ultimo minuto. Tutto pronto dunque, ma qualcuno potrebbe guastare i piani.

«Beghe di paese», «antipatie personali» si affretta a precisare chi spera che la quarta lista, la seconda nel campo del centrodestra, non veda mai la luce. Tutto dipenderà da cosa vorrà fare Antonio Ollari, ex consigliere comunale di lungo corso (era nella Dc) da alcuni anni in rotta con un altro volto noto del centrodestra locale, quell'Angelo Lusuardi di Forza Italia per ben due volte (2009 e 2014) candidato sindaco. C'è chi dice che la ruggine fra i due risalga alla mancata candidatura a sindaco di Ollari nel 2016, quando la coalizione scelse Debora Conciatori (Cambiamo Felino), che ora appoggia Casolari. Per altri è solo una malignità.

Ma tutti aspettano di capire cosa farà l'ex consigliere comunale, che è riuscito a portare dalla sua parte la consigliera Laura Delsoldato, da un paio di mesi nel gruppo misto dopo l'addio a Cambiamo Felino.

Non sono invece una diceria, bensì un dato di fatto, le dimissioni di Ollari dalla carica di presidente del circolo locale di Fratelli d'Italia. Motivo? Non gli andavano a genio alcuni dei nomi (civici e non) che sostengono la candidatura di Casolari.

«Questa volta possiamo vincere», assicura Priamo Bocchi, responsabile Enti locali di FdI, che non si lascia andare a pettegolezzi sulle beghe interne al centrodestra. «Vogliamo giocarci la partita fino in fondo e dare a Felino quell'alternativa che merita. Non sono ammessi errori». Messaggio ricevuto?