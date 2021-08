Addio a Tronconi, genio e creatività

E’ scomparso, all’età di cento anni - li aveva compiuti il 23 marzo scorso - Pierangelo Tronconi raffinato grafico, disegnatore, pittore e scrittore. Sferzante accusatore della società dei consumi era ricordato a Parma per aver lavorato alla Gazzetta disegnando pagine celebrative come l’inserto settimanale «Qui Parma» e scrivendo testi e novelle.

Aveva tenuto, graficamente, a battesimo quella bella rivista che è stata per dieci anni «Parma bell’arma». Per Aldo Curti e Baldassarre Molossi aveva realizzato «Parma kaputt» e «Parma anno zero»; aveva disegnato le copertine di «Tutto il Parma minuto per minuto» e «Perché campione» di Gianfranco Bellè, poi «Gli arcinoti» di Giorgio Torelli.

Anni fervidi, quei Settanta, di lavoro ed amicizia con giornalisti, scrittori, artisti, anni in cui si era fatto conoscere in città anche con due mostre personali, alla Galleria Camattini e alla Nuova Galleria del Teatro.

Nato a Rovescala, in provincia di Pavia, aveva conosciuto Parma grazie a Giorgio Torelli che, come lui, lavorava al periodico Grazia, dove Tronconi era entrato nei primi anni ‘50 come graphic-designer e illustratore. Erano diventati amici fraterni e per Tronconi era iniziata l’avventura parmigiana che lo ha portato nel tempo ad amare e a ricordare sempre con grande affetto la città ed i suoi abitanti. Ne aveva parlato in una intervista, in occasione del suo ultimo compleanno: «A Parma non ho mai vissuto ma della città ho ancora in mente lo spirito. Mi ricordo il compiacimento dei parmigiani di appartenere a questa città; è una caratteristica forse unica e secondo me è un valore aggiunto; tutto ciò è bello, li onora» aveva dichiarato.

E’ scomparso dopo una breve malattia il 27 agosto, all’Ospedale di Cernusco sul Naviglio circondato dall’affetto dei suoi cari dopo cent’anni passati serenamente, molti dei quali vivendo di cultura ed arte «Penso che da lassù possa dipingere i cieli come li vedeva lui» dice il genero Peppino Gatti e, chi conosce la sua arte, non può che ripensare ai tratti personalissimi e concreti, di attenzioni alla bellezza e al sentimento di certi suoi «racconti» pittorici. I funerali si terranno domani, 31 agosto, alle ore 10 nella piccola chiesa di San Bovio di Peschiera Borromeo dove abitava. Sarà sepolto a Rovescala suo paese natale nella tomba di famiglia. Tra le sue ultime volontà anche una lettera per le figlie Elisabetta e Antonella da inviare dopo la sua morte, al direttore della Gazzetta di Parma: parole fatte di lavoro, di ricordi e di un amore mai sopito per questa città, la sua gente, il suo giornale.

Stefania Provinciali