Commerciante accoltellato, il colpo poteva essere fatale

Pochi centimetri e la ferita al collo rimediata in seguito ad una colluttazione sarebbe potuta risultare fatale al gestore di un negozio di ortofrutta in via Milano che nel tardo pomeriggio di domenica ha reagito a un tentativo rapina.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Salsomaggiore che stanno indagando, l'episodio è avvenuto attorno alle 19,30 al momento di chiusura dell'attività quando, nonostante la giornata festiva, in quel momento non si trovava molta gente per strada: il gestore del negozio, un 42enne del Bangladesh, stava per chiudere l'attività dopo una giornata trascorsa nel locale a lavorare quando, all'improvviso, dal nulla è sbucato un uomo che, con il volto travisato, è entrato nel negozio brandendo un corpo contundente, probabilmente un coltello o un coccio di vetro, palesando sin da subito le sue intenzioni.

Il delinquente si è diretto immediatamente verso il 42enne puntandogli l'arma alla gola e intimandogli di consegnare il denaro contante contenuto nel registratore di cassa frutto della giornata di lavoro.

A questo punto il gestore avrebbe reagito dando origine a una colluttazione durata alcuni, interminabili secondi, al termine della quale il 42enne è stato colpito al collo dal corpo contundente: il rapinatore si è poi allontanato velocemente lasciando il titolare del negozio a terra, davanti ala vetrina dell'esercizio.

Un passante ha lanciato l'allarme al 118 parlando inizialmente della presenza di una persona colta da malore: solo quando i militi dell'Assistenza pubblica salsese, inviati dalla centrale operativa, sono arrivati in via Milano si sono resi conto che invece il commerciante presentava una ferita da taglio al collo, poco sotto l'orecchio.

Sarebbero bastati pochi centimetri in più e il taglio avrebbe potuto uccidere il malcapitato. I militi hanno medicato sul posto il 42enne provvedendo poi al suo trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Vaio dove, dopo le cure del caso, è stato ricoverato in gravi condizioni.

Nel frattempo in via Milano sono giunti i carabinieri della stazione di Salsomaggiore insieme ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile che hanno cercato di ricostruire l'accaduto raccogliendo alcune testimonianze: i militari hanno anche visionato, e stanno continuando a farlo, le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona alla ricerca di indizi che possano far risalire all'autore della tentata rapina. I carabinieri salsesi nella serrata attività investigativa sono affiancati anche dai colleghi del Nucleo investigativo di Parma.

