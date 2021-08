Continuano gli strani furti al cimitero

Non si ferma la piaga dei furti al cimitero: anche in questi giorni sono spariti diversi vasi di fiori e composizioni. Tanti fidentini si sono sfogati sui social, esprimendo rabbia e amarezza per questi gesti ignobili. Una razzia che va avanti ormai da anni e che esaspera i tanti che si sono visti portare via composizioni floreali e piantine dai soliti ignoti.

Alcune fidentine avevano messo davanti alle lapidi composizioni di fiori in seta, anche perché nel periodo estivo i fiori freschi durano poco, e quindi hanno optato per qualcosa di finto ma ugualmente bello. Sparito tutto. Ormai i furti vanno avanti da troppo tempo.

«Avevo portato un mazzo di fiori in tessuto sulla tomba di mia madre – dice una borghigiana arrabbiata – e quando dopo pochissimi giorni sono tornata ho scoperto che il bouquet era sparito. A dir poco vergognoso e ignobile. Ma come si fa a mettere le mani davanti all'immagine di una persona scomparsa». Un' altra borghigiana si è trovata derubata di una composizione di edera ed erica. «Un vero affronto rubare piante e fiori davanti ai defunti. Anche perché non comprendo il senso di simili gesti. E non credo che chi ha preso la composizione l'abbia portata a casa».

Probabilmente chi ruba fiori e piantine, non utilizza l'ingresso principale per non dare nell'occhio, ma si presume usi l'uscita sul retro del camposanto, che si affaccia sulla campagna. Sempre che porti fuori i fiori e che non li metta davanti ad altri defunti o peggio ancora li butti nei cestini dei rifiuti. Resta il mistero di come, quanto e perché sia pertinace l'usanza di rubare al cimitero

r.c.