Fiamme nell'edificio abbandonato

Momenti di paura all'alba di ieri in zona stazione per un incendio scoppiato all'interno di un edificio. Ad andare in fiamme una struttura che si trova in un'area compresa tra via Alessandria, via Adamello e via Brennero. Una costruzione abbandonata già segnalata dai residenti come ritrovo e ricovero notturno di senzatetto, tossicodipendenti e disperati. All'alba di ieri alcuni residenti hanno, infatti, sentito un odore acre e hanno visto le fiamme provenire dal secondo piano dall'edificio. Subito hanno dato l'allarme e sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Sul posto anche le Volanti della polizia di Stato. Nessuno, comunque, sarebbe rimasto ferito. «Il Comune - spiega un residente - è intervenuto ripulendo l'area di tutte le erbacce che c'erano. È rimasta, però, questa costruzione, spesso occupata da brutta gente».

r.c.