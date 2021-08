Gabriella Olari non si candida ma appoggia Moglia

Monica Rossi

Gabriella Olari, ex primo cittadino di Valmozzola data a più riprese come candidata sindaco di una terza lista per le amministrative di Borgotaro, fa un passo indietro: nello scorso fine settimana è stata infatti trovata l'intesa con la coalizione civica guidata da Marco Moglia. La Olari, che aveva duramente criticato la modalità con cui era stato scelto il candidato del centrodestra, si era presa un po' di tempo per valutare, insieme a un gruppo in forte dissenso con le decisioni prese, quali strade percorrere in vista delle imminenti elezioni di ottobre.

«Ho, anzi abbiamo cercato fino all'ultimo una soluzione condivisa per uscire dall'impasse - spiega -, proponendo addirittura un mio passo di lato purché venisse ritirato il nome del candidato scelto e se ne proponesse un terzo capace di mettere tutti d'accordo. Non siamo stati ascoltati nonostante nel nostro gruppo siano presenti molte persone che a Borgotaro sono delle colonne portanti sia della Lega che di Forza Italia, e rappresentanti di un movimento civico di cui fanno parte professionisti e componenti del tessuto sociale del capoluogo».

Così, in lista con Moglia entrerà Federico Rolandi di Forza Italia, «in rappresentanza di un gruppo eterogeneo e civico - continua la Olari -. Il suo, e dunque il nostro, sarà un appoggio amministrativo e non politico, voluto per portare avanti idee e progetti secondo una nostra visione della cosa pubblica. Borgotaro ha bisogno di figure competenti e di dare voce a chi fino a ieri non ha potuto partecipare all'amministrazione del paese».

Soddisfatto il consigliere regionale del Pd Matteo Daffadà, in prima linea per risanare le ormai vecchie fratture borgotaresi in nome della riappacificazione sociale.

«La parola d'ordine è stata e sarà “riconciliazione” - fa sapere -. Abbiamo creduto fosse vitale ricucire lo strappo che purtroppo in questi anni c'è stato. È arrivato il momento di lavorare per unire la comunità e non di dividerla. Questa valle ha bisogno di serenità, opportunità e competenza. Partiamo per una nuova avventura e in Marco Moglia si è trovata la giusta sintesi».

La lista, intanto, è pronta, anzi «cristallizzata: la presenteremo tra pochi giorni», assicurano fonti della coalizione.