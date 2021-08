Marchetti, una vita per la letteratura

Davide Barilli

Se ne è andato a 86 anni - avrebbe compiuto gli 87 in novembre - Giuseppe Marchetti, il nostro critico letterario. Un critico militante, documentatissimo, in grado di districarsi tra il premio Nobel e il giovane esordiente nella poesia. Il funerale sarà giovedì alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore in piazzale Volta, proseguendo poi per la Villetta.

Saggista, critico, prefatore, recensore, presentatore, componente di giurie letterarie, la sua lunga militanza come critico letterario della «Gazzetta», incarico che Baldassarre Molossi gli affidò nel lontano 1973 e che Marchetti ha tenuto fino all'ultimo con passione e autorevolezza, lo ha portato a interessarsi, spesso anche più volte, della quasi totalità dei libri e degli scrittori che negli ultimi quarant'anni hanno tenuto la scena in Italia.

Collaboratore de «Il Giorno», del «Messaggero veneto», del «Giornale d'Italia» e, nel '94, de «La Voce» fondato da Indro Montanelli, il critico ha inoltre pubblicato saggi di letteratura italiana su «Paragone», «Nuova Antologia» (chiamato a collaborarvi da Giovanni Spadolini), «Nuova Rivista europea» diretta da Giancarlo Vigorelli, «Il Cristallo», «Il Ponte» e altre riviste di prestigio locali e nazionali come «Aurea Parma» e «Fmr».

Vastissima la sua attività di presentatore di libri e autori parmigiani e non, prima per quasi vent'anni a Tv Parma e poi nelle librerie della città.

Impossibile stabilire il numero degli articoli che Marchetti ha pubblicato sugli autori del Novecento europeo, italiano e parmigiani: un calcolo per difetto ne registra oltre tremila. Critico e saggista, ma anche poeta.

La prima raccolta «L'occhio e il disordine» fu nel '63, seguirono «Adamo o il mito della stirpe» un poemetto, «Il rito e l'altrove» arricchito da una appassionata prefazione di Mario Luzi, e «Così parlando onesto».

Due i romanzi: «La Passivazione», entrato tra i finalisti del Viareggio Giovani e poi confluito in «La noia fitta delle primavere» e «Una grande innocenza».

Per la saggistica letteraria, oltre ai volumi su Piovene, Soffici e Delfini, ricordiamo «Questo Novecento» definito da Beppe Pontiggia un «vademecum insostituibile per orientarsi lungo il secolo breve», «La petite capitale e altri studi padani», «La Voce e i suoi scrittori», «Centolibrinovecento».

E poi «Testi e pretesti» con prefazione di Claudio Magris e «Attilio Bertolucci», rivisitazione del grande poeta parmigiano.

Ideatore del Parma Festivalpoesia, che in ben otto edizioni ha richiamato a Parma tre premi Nobel della Letteratura, componente del comitato di redazione di Aurea Parma, nel 2010, Giuseppe Marchetti ha ricevuto l'onorificenza della medaglia d'oro del Premio Sant'Ilario.

Nel 2018 è uscito il suo ultimo libro «Narratori parmigiani tra i due secoli» in cui raccoglieva gli articoli sugli scrittori di casa nostra più significativi pubblicati sulla Gazzetta.

Uomo di carta

Ho sempre pensato a Giuseppe Marchetti come a un uomo senza età. Ma non solo. Ho sempre immaginato, forse a causa del suo pallore levigato, che Marchetti fosse fatto di carta. Che nelle sue arterie scorressero caratteri tipografici, che i suoi nervi fossero punteggiati di parole, che nel suo cuore battessero - in un ritmo eterno - tutte le storie del mondo che aveva letto e di cui aveva scritto. Marchetti scriveva su una vecchia Olivetti 80, la stessa su cui fino a pochi mesi fa ha continuato a battere le sue recensioni per la Gazzetta. Con la stessa libertà del lettore capace di una lunga fedeltà: alla letteratura e alla vita degli scrittori, seguendone le carriere, gli sviluppi, le cadute e le resurrezioni. Una lunga militanza dalla provincia, la sua: in una trincea appartata ma non per questo meno pericolosa. Anche per la seccatura, che ha sempre risolto in generosa comprensione, di doversi occupare di un po’ di tutto (è uno dei limiti delle «piccole città», questo). Ma basta rintracciare i segni che da mezzo secolo Marchetti ha lasciato sulla scena letteraria italiana per capire che con il suo lavoro senza soste, mai facendosi ingabbiare dentro le griglie dei detentori del canone e del potere culturale, spesso falsificato da ideologie alla moda o dalla brama di carriera, ha dato seguito alla lezione di Renato Serra, a quel lettore che in provincia trova la dimensione ideale del leggere, fuori dalle mode ma attento alla qualità.

Dalla Palatina alla Gazzetta

Tutti gli scrittori parmigiani che oggi pubblicano per importanti case editrici hanno salito, in gioventù, le scale della Palatina - dove ha lavorato a lungo - per portargli i primi tentativi di racconti o poesie. Chi voleva scrivere non poteva non passare dal suo giudizio. Che era sempre un invito a leggere, a approfondire la conoscenza della narrativa o della poesia, spesso di quella impropriamente considerata minore.

Da lettore vero non ha insegnato l'arroganza o l'arrivismo, ma l'umiltà, sempre. Decisivo, il suo approdo, dalla nativa provincia modenese di San Felice sul Panaro alla Palatina. «Arrivai in Palatina, fresco di prima di prima nomina, nell'estate del 1965. La Palatina - ricordava in un'intervista di qualche anno fa - ha favorito centinaia di incontri che ho avuto nel corso di più di trent'anni con scrittori, pittori, poeti, giornalisti e semplici lettori. Di tanti di loro sono diventato amico. Non solo, però: quei libri antichi e moderni sono stati un silenzioso magistero di vita».

A Parma girava su di lui una piccola leggenda: puoi chiedere a Marchetti un articolo anche sullo scrittore più ignorato e nel giro di qualche ora il pezzo è pronto, anche quando riguarda un Nobel per la letteratura che, prima, nessuno aveva mai sentito nominare. Adesso con internet sono capaci tutti, ma lui era già in grado di mandare un pezzo mezz’ora dopo la morte di uno sconosciuto scrittore del Ghana quando il web non esisteva.

«Degli autori che mi sono cari conosco quasi tutto e posso scrivere di loro da un'ora all'altra. Per gli altri - ci aveva confidato - ho i miei strumenti....i libri...

Ciao Pino. Ti immaginiamo lassù, in compagnia degli autori che hai amato, in in un mondo di carta, tra nuvole e pagine da sfogliare in eterno.

Alla moglie Giovanna e ai familiari il più affettuoso abbraccio di tutta la famiglia del Gruppo Gazzetta di Parma. In questo momento di dolore il nostro pensiero va al prezioso collaboratore, al raffinato critico letterario, all'amico garbato che ti regalava sempre un sorriso. Ci mancherai, caro Pino.