Al «Verdi» l'estate ha preso il volo

Un ottimo risultato in un momento difficile. O, se preferite, la dimostrazione che volando alti si arriva più lontani. La fine di agosto, storicamente, è il momento giusto per abbozzare un primo bilancio della stagione estiva ed è anche l'occasione per fare il punto sull'attività dell'aeroporto di Parma. Che, dettaglio sorprendente, nel periodo peggiore per il trasporto aereo mondiale, è decollato con forza. Ottenendo risultati tra i migliori di sempre.

«Non possiamo che essere soddisfatti - conferma Federico Wendler, direttore generale di Sogeap, la società di gestione dello scalo -. Ogni mese abbiamo registrato dati migliori rispetto al mese precedente nonostante questa stagione sia stata nella fase iniziale penalizzata dalle chiusure per il Covid».

Uno stop forzato a cui, però, si è reagito rilanciando la posta. «Noi lo abbiamo voluto con forza e i vettori aerei ci hanno sostenuto. E infatti quest'anno abbiamo avuto molti nuovi collegamenti che verranno confermati anche per il prossimo inverno». In un mercato che fatica a riprendere quota dopo la crisi già questo sarebbe stato un risultato eccellente. Se dal «Verdi» sorridono è perché, adesso è sicuro, si andrà ben oltre. «Possiamo già dire che i voli per Catania, Bari, Lamezia Terme, Cagliari, Trapani e Chisinau saranno confermati - prosegue Wendler -. Ma a questi si aggiungeranno anche la tratta per Malta, gestita da Ryanair, e quella per Palermo con Ego Airways a riprova della fiducia che le compagnie stanno riponendo nel nostro aeroporto anche grazie ai numeri che sono stati fatti in questa fase».

Insomma, aerei carichi, frequenze delle tratte incrementate durante la stagione, una maggiore attrattività e visibilità: rispetto ai conti in rosso perenne e alle ripetute minacce di cessazione del recente passato la differenza salta all'occhio.

«Lo possiamo dire con forza: il decollo dell'aeroporto è motivo di soddisfazione non solo per noi – aggiunge Guido Dalla Rosa Prati, presidente della Sogeap – ma una occasione di traino per l'intero territorio. Anche in questo modo si rinforza l'immagine nazionale e internazionale di Parma che vuole ribadire il proprio ruolo di locomotiva trainante nell'area produttiva più vivace del nostro paese».

E un aeroporto che funziona, in questa chiave, è ovviamente un valore aggiunto. «Ecco perché stiamo lavorando per ampliare ulteriormente le tratte – prosegue Wendler – nonostante il pericolo covid non sia ancora scongiurato rendendo difficile programmare e organizzare. Ma grazie ai vettori che stanno credendo in noi vogliamo consolidare i rapporti e anzi aumentare l'offerta». Una potenzialità che, sottolineano negli uffici del «Verdi» si realizza grazie ad una forte crescita della fiducia da parte di tanti. «Si coglie un atteggiamento positivo e favorevole da parte delle istituzioni e della collettività» sottolinea Dalla Rosa Prati mentre Wendler ricorda che il merito di questi risultati è da attribuire anche al forte impegno dell'Unione industriali e della Regione.

«Un dato per capire di cosa stiamo parlando: la pista rinnovata e l'aerostazione migliorata ci hanno reso più appetibili anche per le compagnie. I lavori che faremo per l'allungamento della pista ci daranno ulteriore forza di attrazione». Insomma, se per ovvi motivi tratte tipicamente estive come quelle per Olbia, Lampedusa o Ibiza tra poco smetteranno di decollare, mentre quello per Roma non è mai partito per scelte operative della compagnia Air Alps, adesso si lavora pensando all'inverno. «Ci sono diverse opzioni su cui stiamo ragionando – si limitano a confermare i vertici Sogeap con scaramantico riserbo. - Anche perché il segnale più importante ci arriva dai passeggeri: il loro numero cresce e non solo tra i parmigiani: l'aeroporto attira persone anche dalle zone vicine e porta viaggiatori da altre zone a Parma: ora è il momento di consolidare questa tendenza rendendo sempre di più il «Verdi» una porta d'accesso a servizio della nostra città».

Luca Pelagatti