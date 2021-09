Convegno, arriva la montagnaterapia

«Confinicomuni» è molto più che il titolo di un convegno. E' l’impegno ad una sempre maggiore collaborazione tra le tante esperienze provenienti da tutta Italia legate alla montagna che cura. «Costruire la salute passo dopo passo, attraverso un’autentica condivisione di regole e valori»: è così che Anna Maria Petrini, commissario straordinario Ausl Parma, sintetizza il tema portante del VII Convegno nazionale dedicato alla montagnaterapia che vedrà Parma, dall’11 al 16 ottobre, capitale di questo innovativo approccio terapeutico.

Dopo un anno di attesa a causa della pandemia si realizzerà finalmente questa occasione di confronto unica e ancor più significativa dopo la fase di arresto forzato di tante attività all'aperto finalizzate al benessere psicofisico in particolare per le persone più fragili.

Esperienze e progetti orientati ai diversi ambiti d’azione della montagnaterapia – salute mentale di adulti e minori, disabilità fisiche, dipendenze patologiche – saranno portati all'attenzione dei partecipanti attesi da tutta Italia, con momenti di approfondimento e dibattito che coinvolgeranno professionisti della salute, utenti dei servizi sanitari, volontari e appassionati di montagna.

La scelta di Parma come centro di restituzione delle più avanzate esperienze di mpntagnaterapia è il riconoscimento ad un territorio che in questi anni ha espresso sia a livello quantitativo che qualitativo un approccio avanzato e innovativo alla disciplina, essendo peraltro tra i pochi che vanta un Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche.

Si tratterà - secondo Roberto Zanzucchi, presidente della Sezione Cai di Parma, che insieme all’Ausl organizza il convegno - di un «momento davvero significativo di verifica per un percorso che dura da oltre 10 anni, coinvolgendo decine di soci in un’azione capace di valorizzare quei “confini comuni” che, in montagna, possono unire e restituire benessere a tutti».

L'evento gode del patrocinio di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021, Cai centrale, Simont e Simem, e può contare sulla partnership del Consorzio solidarietà sociale e sul supporto incondizionato di Montura e Comet.

Da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre sono in agenda numerosi incontri, sessioni tematiche e tavole rotonde, in molti casi online e laddove possibile (nel rispetto delle normative anticovid) anche in presenza, negli spazi messi a disposizione da Crédit Agricole nella sua struttura Green Life in via La Spezia. In programma decine di interventi e relatori di grande rilievo, tra cui lo scrittore Mario Ferraguti, l’etnoantropologo Annibale Salsa, i neuro scienziati Leonardo Fogassi e Stefano Rozzi, l’esploratore Franco Michieli, l’alpinista Fausto De Stefani. Il sabato sarà dedicato ad un trekking al Lago Santo con un evento di chiusura al Rifugio Mariotti.