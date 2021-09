Focolaio al Molen Bass, i contagiati salgono a 17

Sono salite a 17 le persone contagiate dal Coronavirus frequentando il circolo Molen Bass, dove nei giorni scorsi si è sviluppato un focolaio di contagi. Poco meno di un'ottantina i soci del circolo del San Leonardo che hanno messo piede nel locale fra il 14 e il 18 agosto e che nei giorni scorsi sono stati invitati dall'Ausl a sottoporsi al tampone.

Il primo caso è venuto alla luce il 13 agosto, quando è stato ricoverato nel reparto Covid del padiglione Barbieri un quarantenne contagiato, abituale frequentatore del ritrovo, che si trova ancora in ospedale. Nei giorni successivi i casi sono aumentati fino ad arrivare ad 11 (positivo anche lo stesso presidente del circolo, Paolo Mangora), tutti con sintomi lievi e qualcuno con solo qualche giorno di febbre. Fino a che, il 18 agosto, è stato deciso di chiudere i battenti del ritrovo.

Il 28 agosto l'Ausl ha fatto appello a chi aveva frequentato il circolo dal 14 al 18 agosto, chiedendo di presentarsi al pomeriggio nella sede di via Vasari per sottoporsi a sottoporsi a tampone nel drive through.

«Si sono presentati ad eseguire il tampone molecolare di screening 57 cittadini che hanno frequentato il circolo nei giorni indicati. Di questi sei sono risultati positivi e pertanto si aggiungono agli 11 casi già noti» spiega Chiara Latini, medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ausl.

Il circolo, spiega il Paolo Mangora, per ora resta chiuso e non è stata ancora ipotizzata una data di riapertura.

Lo stesso Mangora, a oltre 10 giorni dalla scoperta di aver contratto l'infezione, è ancora barricato in casa perché anche l'ultimo tampone eseguito non ha dato il verdetto di negativizzazione. «Non ci voleva. E pensare che ero vaccinato da quattro mesi - dice Mangora - Certo, il vaccino tutela da sintomi gravi, e fra tutti i soci contagiati solo uno è finito in ospedale. Ma francamente speravo che essere immunizzato mi avrebbe tutelato di più».

