Green pass, l'odissea di chi si è ammalato all'estero

Quasi un mese per ottenere il Green pass: ha dovuto armarsi di pazienza la diciassettenne parmigiana tornata da Dubai a inizio agosto, dove si è ammalata di Covid. Nonostante i tamponi negativi eseguiti sia all'aeroporto di partenza degli Emirati Arabi, sia allo scalo aereo di arrivo in Italia, la ragazza è riuscita a quasi un mese dalla richiesta ad ottenere la sospirata carta verde rilasciata anche a chi è guarito dal Covid da meno di sei mesi.

«Mi sono mosso il 4 agosto, il giorno dopo il rientro di mia figlia. Dopo svariati "rimbalzi" di responsabilità, dopo indicazioni discordanti su vari indirizzi mail e parecchie telefonate (nessuno mi sapeva indicare il numero di un responsabile), abbiamo ricevuto una chiamata che ci avvisava che la pratica era stata presa in carico e a giorni avremmo ricevuto risposta. Ieri finalmente, 31 agosto, è arrivata la carta verde sul Fascicolo sanitario elettronico» dice Enrico Bandini, il papà della minorenne, che frequenta il Marconi. «Per un mese siamo stati costretti, ogni volta che volevamo andare al ristorante, al museo o ad uno spettacolo, a far fare a nostra figlia un tampone che, oltre ad essere fastidioso, è pure costoso» aggiunge Bandini.

Nella condizione di guariti, ma ancora senza pass, non c'è solo la ragazza, che era partita per Dubai senza essere ancora stata vaccinata (avrebbe dovuto sottoporsi all'iniezione poco dopo il rientro). Sono una trentina, spiegano dall'Ausl di Parma, le persone che hanno avuto il Covid-19 all'estero e che hanno segnalato all'Ausl tramite l'e-mail dedicata difficoltà nell'ottenere il codice per scaricare il green pass, rilasciato per guarigione, una volta rientrati in Italia.

«Alcuni di loro riceveranno entro un paio di giorni l'authcode per scaricare il certificato verde. I professionisti dell'Ausl stanno caricando manualmente nel portale del Ministero i dati utili al rilascio del green pass».

Ma per altri parmigiani di ritorno dall'estero, continuano all'Ausl, «mancano i necessari documenti, che sono il certificato di guarigione oppure, considerato che non tutti i Paesi esteri lo rilasciano, i referti dei tamponi (sia quello risultato positivo che quello, successivo, risultato negativo). Queste persone saranno contattate dall'Ausl nei prossimi giorni per integrare la documentazione utile al perfezionamento della pratica».

L'Ausl ricorda infine che da qualche giorno, l'unica modalità per segnalare difficoltà nello scaricare il green pass, è la compilazione dell'apposito modulo disponibile nel sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su «certificazione verde Covid-19».

m.t.