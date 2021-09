Il preside Campanini lascia, arriva Eramo

Dopo 11 anni di presidenza al liceo Romagnosi, Guido Campanini lascia l'incarico per la pensione «conquistata» con 44 anni di servizio e consegna le chiavi al suo successore, Pier Paolo Eramo. Lo scambio di consegne - avvenuto ieri pomeriggio nella sede del liceo in viale Maria Luigia – ha fornito a Campanini l'occasione per un bilancio del lavoro svolto, e ad Eramo per fare il punto della situazione in vista dell'apertura dell'anno scolastico.

Campanini ha messo in evidenza l'impegno assunto con la Provincia, che ha consentito di ottenere la certificazione antincendio dai Vigili del fuoco, di potenziare la sicurezza antisismica, di dotare le classi di computer e lavagne interattive multimediali, oltre che di avviare la rete wi-fi (tuttora da completare), che si sono rivelati strumenti preziosi durante il periodo di pandemia. «Inoltre – ha proseguito – pur mantenendo la nostra vocazione di liceo umanistico, abbiamo fatto il possibile per adeguarci ai tempi, potenziando linguistica e matematica».

Il preside uscente ha poi citato alcune delle tante iniziative che hanno visto protagonista la scuola: conferenze all'Università popolare, viaggi della memoria nei campi di sterminio, viaggi di istruzione e approfondimento a Sarajevo e nel confine orientale, scambi culturali con Bonn, Worms e Orleans, collaborazione con il Fai, presentazione della città ai richiedenti asilo e celebrazione dei 150 anni di vita del liceo all'Auditorium Paganini.

Apprezzamenti all'operato di Campanini sono stati espressi da Antonio Maria Tedeschi, presidente del consiglio d'istituto, e da Lorenza Reverberi, a nome dei docenti, che ha dato merito al preside di «aver guidato la nave fuori dalla tempesta, che ha preceduto il suo arrivo». Un ringraziamento caloroso è arrivato anche dall'istituto Bodoni, di cui Campanini ha assunto la reggenza nel passato anno scolastico, dopo che già lo aveva diretto per un triennio in precedenza. Da oggi sarà in pensione, ma non se ne starà con le mani in mano. «Un anno a scuola senza studenti per me è stato uno shock, così ho deciso di lasciare. Avrei voluto fare il nonno dei miei quattro nipotini – ha detto – ma ho accettato di candidarmi a sindaco di Felino, il mio paese a cui sono molto legato. Leggerò per la quarta volta I promessi sposi e mi dedicherò alla mia associazione di intellettuali cattolici.

«Lavorerò in continuità con chi mi ha preceduto», ha garantito il suo successore, già all'opera per garantire l'apertura dell'anno scolastico in sicurezza. «In conferenza di servizi – ha reso noto Eramo – il ministro Bianchi ha ribadito che le lezioni saranno tutte in presenza, e questo è un sollievo per tutti. La nostra scuola è attrezzata per partire al meglio». Nessuno sconto sul Green Pass: da oggi i collaboratori scolastici del Romagnosi controlleranno il possesso del documento per tutti i dipendenti, nessuno escluso, mentre per ora non è richiesto a studenti e visitatori, che dovranno comunque attenersi scrupolosamente alle regole di comportamento previste.

Antonio Bertoncini