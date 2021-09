Laura e Ludovica, due «angeli» per le donne afghane

«Oggi il dramma dell'Afghanistan è al centro dell'attenzione, ma sono mesi che accogliamo donne, bambini, famiglie che fuggono da quel paese e che però trovano chiusa la porta dell'Europa». Le parole sono di Laura Ghirardi, parmigiana di 25 anni. Le dice al telefono, dal suo alloggio alle porte del campo profughi di Mavrovouni sull'isola di Lesbo, in Grecia. È la responsabile del progetto della onlus parmigiana «Mam beyond borders», impegnata ad aiutare donne e bambini grazie al suo staff di ostetriche e pediatre volontarie.

Mentre il mondo prova a salvare più vite possibili dall'aeroporto di Kabul, Laura, assieme alle sue collaboratrici e alle presidente della Onlus Ludovica Tosolini, anch'essa di Parma, prova a fare la stessa cosa in uno dei centri di raccolta più terribile d'Europa. Sull'isola greca sono arrivati ad esserci anche ventimila rifugiati, accolti in tende schiacciate tra fango e mare, senza nulla. In mezzo a loro le volontarie di «Mam» che continuano a far sì che, anche nell'inferno, si ripeta il miracolo della vita.

«Il nostro impegno è quello di aiutare le donne durante il periodo di gravidanza nel campo e, dopo il parto, una volta tornate nelle tende, ad allevare i piccoli», racconta Laura Ghirardi che ricorda come «sia una priorità insegnare loro ad allattare al seno. In situazioni così difficili come quelle che si vivono nei campi, il latte materno può salvare la vita», rispetto a quello in polvere che, per essere preparato, ha bisogno di acqua pulita. E nel campo ovviamente quasi non ce n'è.

Da ottobre scorso i bimbi nati grazie allo staff di «Mam beyond borders» sono stati circa un centinaio. Poco di più invece le mamme seguite grazie alle ostetriche per incentivare l'allattamento al seno, «ma anche per indirizzarle verso consulti medici, psicologici, legali o semplicemente aiutarle nelle corrette pratiche igieniche per sé e per i propri piccoli».

Donne coraggiose, fortissime quelle incontrate in questi mesi nel campo di Lesbo. «La maggior parte sono proprio afghane che sono fuggite, spesso con il marito o il compagno, dalla loro terra perché la situazione era già estremamente pericolosa. Fuggono da matrimoni combinati, violenze e soprusi che sono all'ordine del giorno nelle province più remote del paese. Molte avevano trovato rifugio inizialmente a Kabul, ma anche qui, negli ultimi mesi, la situazione era diventata insostenibile già prima dell'arrivo dei talebani». Attualmente sono 61 le donne afghane che stanno vivendo la loro gravidanza nel campo di Mavrovouni assieme alle cooperanti parmigiane. «Tutte saranno costrette ad effettuare un parto cesareo perché nell'ospedale non c'è abbastanza personale per seguire il travaglio. Così dopo due giorni dovranno tornare nelle tende dove dormiranno per terra e senza un bagno vicino» aggiunge amaramente Ludovica Tosolini, presidente della onlus. Tutto questo «rende molto difficile il percorso della convalescenza. Queste donne rischiano la vita per il loro bambino». Ludovica lo può dire con cognizione di causa visto che è una delle ostetriche del Maggiore di Parma e «quando le ferie me lo permettono affianco le volontarie. Anche se ora, causa Covid, sono molto più cauta per evitare possibili contagi sia in Italia che nei paesi dove operiamo. E quindi tornerò laggiù quando sarà eticamente possibile per non mettere a rischio nessuno».

Laura Ghirardi invece resterà sull'isola greca alle porte della Turchia almeno sino a novembre. «Portandomi nel cuore le storie di tante donne coraggiose. Ho paura però che la Grecia e l'Europa si dimentichino di loro rimandandole in Turchia. Ora più che mai hanno invece diritto ad un rifugio sicuro visto che molte di loro hanno tanti parenti ancora in Afghanistan. Sono disperate. Temono che non li vedranno mai più vivi». E per preservare la vita di chi ancora abita nella terra afghana Laura non rivela nemmeno un nome, nemmeno quello di una donna che «ora mi chiama sorella e suo figlio zia. In Afghanistan era stata costretta a sposarsi con un uomo molto più anziano che in più la picchiava. Lei però è riuscita a fuggire assieme al suo vero amore. Abbiamo seguito la sua gravidanza e qui al campo ci ha poi aiutato con le altre donne. Ha imparato anche l'inglese e finalmente ha avuto col compagno lo status di rifugiata». Una storia a lieto fine per nutrire la speranza che vada allo stesso modo anche per le altre donne e per tutti i loro piccoli angeli nati in un angolo di inferno.

Giuseppe Milano