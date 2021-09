Lunghe code e lamentele: giorni di passione negli uffici postali

Alle Poste sono giornate di passione. Con il ritorno alla «routine» dopo la vacanze, è ripreso anche l'affollamento negli uffici postali - soprattutto, considerate le normative anti-Covid, all'esterno - della città. Lunedì e ieri, inoltre, erano giorni di pagamento delle pensioni e delle cartelle che stanno iniziando ad arrivare nelle case degli italiani.

Si è perciò verificato qualche disagio, com'è accaduto specialmente lunedì mattina alle Poste di piazzale Santa Croce e ieri in via Montebello.

Qualcuno, in coda in piazzale Santa Croce, lunedì ha, infatti, segnalato con una mail alla Gazzetta una «situazione insostenibile, con una coda che arriva fino in strada». Ieri, inoltre, in via Montebello, qualche altro utente ha perso la pazienza segnalando attese eccessive. «Ho atteso un'ora e mezzo, dalle 10,40 fin dopo mezzogiorno. Non mi sembra normale» spiega un uomo. Un altro racconta di essere «lì da un'ora in attesa. Ormai ho perso tutta la mattinata - sospira -. Pazienza...». In piazzale Santa Croce, invece, lunedì al centro delle segnalazioni, la situazione ieri mattina è apparsa più scorrevole, nonostante le ormai consuete file che, per l'ubicazione degli uffici e per le normative anti-Covid, arrivano in strada. Stessa scena in via della Costituente. Interpellate dalla Gazzetta, le Poste hanno ammesso, specie in piazzale Santa Croce lunedì e in via Montebello ieri, «i tempi un po' più lunghi dal momento che stiamo pagando le pensioni. Inoltre, stanno arrivando le cartelle esattoriali. Quindi, visto il grande afflusso i tempi di attesa sono stati superiori». Le Poste ricordano, però, che «in tredici sedi delle diciassette della città, è possibile prenotare il proprio turno allo sportello acquisendo un ticket elettronico tramite Whatsapp al numero 3715003715, dal cellulare e tablet con le app “Ufficio Postale” e “BancoPosta” oppure dal pc al sito www.poste.it, scegliendo il giorno e l'orario in cui programmare l'appuntamento».

In tre sedi (Parma centro, Parma 8 e San Lazzaro), inoltre, «il ticket può essere ritirato direttamente dall'Atm Postamat esterno. A Parma sono disponibili 11 Atm Postamat in funzione 7 giorni su 7 e 24 ore su 24».

Michele Ceparano