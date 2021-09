Montechiarugolo, beneficenza in memoria di Morabito

Montechiarugolo «Solo una cosa possiamo fare in questa situazione: fare del bene, come ci ha insegnato Luchino, come avrebbe voluto lui». Inizia con queste parole la descrizione della raccolta fondi in memoria di Luca Morabito, 37enne di Basilicagoiano scomparso venerdì 20 agosto in un tragico incidente stradale. L'iniziativa è stata organizzata dal fotografo Samuel Alexander Acevedo, amico di Luca Morabito, sulla popolare piattaforma online gofundme.

La raccolta, attiva già da una settimana, destinerà il denaro raccolto alla fondazione Marco Simoncelli, una onlus creata per ricordare il giovane pilota del motomondiale scomparso nel 2011 a causa di un gravissimo incidente di gara durante il gran premio della Malesia, a Sepang. Proprio a questa fondazione Luca ed Emanuela, compagna di Morabito e sua promessa sposa, avevano commissionato le bomboniere del loro matrimonio, fissato per sabato 28 agosto a Monticelli D'Ongina in provincia di Piacenza. L'iniziativa per commemorare Luca Morabito ha già raccolto quasi duemila euro. Tanti i sostenitori e oltre trecento le condivisioni del link per raggiungere la raccolta fondi «per Luca e Marco, che non sarete mai dimenticati». Venerdì scorso Morabito, grandissimo appassionato di moto, al termine dei funerali è stato salutato sul sagrato della chiesa di Basilicagoiano da un estratto di una telecronaca di Guido Meda, storica voce del motomondiale in Tv. Una voce che si è aggiunta a quella dei tanti partecipanti stretti in preghiera.

Riccardo Zinelli