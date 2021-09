«Capitano ora naviga nel cielo». Addio allo skipper Camillo Cavi

«Buon vento Camillo. Ciao Capitano. Ora naviga nel cielo». Sono solo alcuni dei messaggi di addio che gli amici di Camillo Cavi, «Camisa» per i borghigiani, scomparso a 69 anni, gli hanno dedicato. E i suoi familiari nell'annunciare la sua scomparsa, hanno scritto: «E' salpato Camillo, lo salutano tutti coloro che lo hanno amato».

Skipper, centauro, il «Camisa» è stato uno dei personaggi più noti e benvoluti, di tutta la città. In gioventù, ancora tutti lo ricordano, in sella sua potente moto Guzzi, mentre sfrecciava col gruppo di amici centauri. Con tanti coetanei avevadeato il gruppo dei «Selvaggi», gli amici borghigiani del totem, che avevano il loro quartier generale sulle rive del torrente Stirone. E qui, avevano issato un totem, e ancora adesso, si ritrovavano ogni anno, per sfogliare insieme l'album dei ricordi. Quando, in altri tempi, si andava in Stirone, non solo a giocare, ma anche a fare il bagno, nelle sue acque, allora limpide. Ma oltre alla moto, Camillo, aveva anche una profonda passione per il mare, che lo aveva portato anche a conseguire la patente nautica e il brevetto di skipper, dopo avere frequentato la scuola di Caprera. E aveva navigato tante volte, facendo anche il giro dell'Atlantico, che lo aveva allontanato dal suo amato Borgo, per tanti lunghi mesi. Aveva lavorato per tanti anni in una azienda della città. E oggi tanti amici lo piangono, ricordando i momenti felici trascorsi insieme. Sui social, sono stati centinaia i messaggi di addio, postati, per salutare «Camisa». Eccone alcuni. «Spero tu stia ora navigando in acque tranquille e che ti possa fermare in un porto felice per poter brindare con tutte le persone che ti hanno voluto bene. Ciao Camillo». «Ciao Camillo. Amico fraterno del mio Tom, con sessantacinque anni di amicizia alle spalle. Un pezzo del cuore di Tom e mio se ne va con te. Ti ho conosciuto ragazza e ti ho voluto tanto bene . Ci avevi raccomandato di stare vicino ai tuoi genitori quando avevi navigato per un anno. Ricordi, ricordi che riaffiorano, sempre felici con te. Un grande abbraccio alla tua bella famiglia». I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 15.30 , nella chiesa parrocchiale di San Michele, dove la salma arriverà dall'ospedale di Vaio, per la cerimonia funebre. Dopo le esequie, le spoglie saranno cremate.

s.l.