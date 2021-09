Le prof arrivano senza Green pass: la dirigente chiama i carabinieri

Le prof pretendono di entrare a scuola senza Green pass e la dirigente chiama i carabinieri.

È successo ieri mattina, giorno del debutto del Green pass obbligatorio per insegnanti e personale scolastico. Debutto - va detto - tutto sommato positivo, come confermano vari dirigenti scolastici e l'assessore alla Scuola: Ines Seletti spiega che su 300 dipendenti delle scuole a gestione diretta comunale, tutti (o quasi) erano in regola. Eppure qualche intoppo c'è stato.

All'istituto comprensivo Bocchi non sono mancati momenti di tensione quando la dirigente ha fronteggiato due insegnanti che volevano entrare pur sprovviste di Green pass. Nel battibecco i toni si sono alzati e la dirigente a un certo punto ha chiesto l'intervento - poi non avvenuto - dei carabinieri. È finita con le due insegnanti che sono andate di fretta a fare il tampone, hanno ottenuto il Green pass temporaneo (valido 48 ore) e sono riuscite a entrare in classe.

Episodio simile alla elementare Corazza, dove a due dipendenti non è stato permesso l'ingresso perché sprovviste della carta verde. «Ho fatto questa mattina (ieri per chi legge, ndr) il test in farmacia, l'esito era negativo, avevo il referto ma non sono riuscita ad ottenere subito il QR code. Ma la preside è stata irremovibile», lamenta una collaboratrice scolastica rimandata a casa.

Tutto è filato liscio invece sia al liceo Bertolucci, che all'Ulivi, dove ieri hanno debuttato i ragazzi del percorso quadriennale.

Il preside dell'Ulivi Giovanni Brunazzi spiega che, su 40 dipendenti in regola, solo uno aveva il risultato negativo del tampone ma non ancora il QR code, che è arrivato nel giro di dieci minuti e ha permesso l'ingresso senza problemi. Nessun intoppo al Bertolucci, dice il preside Aluisi Tosolini.

Il presidente dell'Ordine dei farmacisti Fabrizio Piazza, titolare dell'omonima farmacia di Felegara, spiega che occorrono almeno due ore, dal momento della comunicazione telematica della negatività del referto da parte del farmacista all'Ausl, perché il Dipartimento di sanità pubblica emetta il QR code per il Green pass temporaneo.

«In questi giorni, con la ripresa delle attività sportive giovanili, c'è grande richiesta di tamponi perché alcune società, in caso di minori non ancora vaccinati o sotto i 12 anni, lo richiedono fino a due volte a settimana, e i tempi per ottenere il QR code non sono rapidissimi», dice Piazza.

Al di là dei tempi per ottenere il pass (e il fastidio per dover eseguire tanti tamponi), la scelta di non vaccinarsi, per chi non può dimostrare con una certificazione medica di avere patologie che sconsigliano la somministrazione del farmaco immunizzante, rischia di essere pagata a caro prezzo. Un tampone rapido in farmacia costa 8 euro per i minorenni e 15 per gli adulti. Poiché ha solo 48 ore di validità, un lavoratore della scuola in una settimana ne deve eseguire tre, con un costo di 45 euro.

E in vista c'è una stretta: la Regione ha deciso, con una circolare diramata il 31 agosto, che dal 13 settembre sarà ridotta la platea di persone - che non si sono vaccinate senza giusto motivo - per le quali finora il tampone era gratuito, come badanti e caregiver di disabili e anziani.

Si fa insomma più incisivo il pressing per convincere a immunizzarsi chi ha ancora dubbi sull'opportunità della vaccinazione. Qualche risultato già si vede: i sette farmacisti no vax che l'Ordine professionale aveva sospeso nei giorni scorsi sono stati reintegrati perché tutti nel giro di pochi giorni hanno esibito un certificato vaccinale.

Monica Tiezzi