Palanzano, addio alla postina in 500

Palanzano Erano altri tempi quando Mirella Araldi solcava le strade tutte curve della Valle dei Cavalieri a bordo della sua 500, per raggiungere anche le case più isolate del paese e consegnare la posta. In molti ancora ricordano quel suo sorriso affabile mentre consegnava le tanto attese cartoline e missive, quando ancora i postini erano forieri di notizie e pensieri di parenti e amici lontani.

In molti la ricorderanno con affetto anche ora che Mirella se ne è andata per sempre, sconfitta da una malattia contro la quale ha combattuto con coraggio. Se ne è andata a 80 anni, circondata dall'affetto della sua famiglia.

Ottant'anni, tutti trascorsi a Palanzano, dove era nata nel 1941. E' qui che è cresciuta ed è qui che, seguendo le orme di mamma Elide e zia Maria, ha intrapreso la carriera da postina. Un lavoro che svolgeva con passione e impegno, senza lesinare sorrisi e un po' di compagnia ai suoi utenti, magari davanti ad un buon caffè. «Ricordiamo ancora quando ci caricava tutti sulla 500 e andavamo con lei a consegnare la posta» raccontano i figli Maurizio, Pietro e Alberto, che ricordano una mamma con la «M» maiuscola, una donna che si è spesa completamente per quella famiglia che aveva iniziato a costruire quasi 56 anni fa con il marito Alessio Babboni.

Una mamma speciale – che ha sempre fatto quanto poteva per i suoi figli – ma anche una grande nonna, che adorava i nipoti Alessio, Federico, Nicolò e la piccola Lucia. Oltre ad avere una grande passione per i fiori – il suo balcone era sempre fiorito – Mirella era anche una grande cuoca e amava riunire attorno alla tavola parenti e amici, a cui offriva ottimi manicaretti della cucina tradizionale montanara, dalla polenta alla torta fritta, fino ai suoi mitici tortelli: non le pesava passare ore a preparare lauti pranzi e cene, quello che le interessava era fare felici i suoi commensali.

Perché Mirella era così, generosa, pronta a sacrificarsi per gli altri, ma sempre con il sorriso sulle labbra. In molti ieri si sono ritrovati in chiesa a Palanzano, per l' ultimo saluto a Mirella.

Beatrice Minozzi