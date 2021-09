Carabinieri, nucleo Radiomobile: cronaca di un turno di notte

Ore 19. La pattuglia di pronto intervento del nucleo Radiomobile della Compagnia carabinieri di Fidenza inizia il turno serale. Solo il tempo di un rapido saluto all’equipaggio che smonta e la Gazzella si immette nel traffico cittadino.

Passano pochi minuti e la Centrale operativa comunica via radio la necessità di un intervento presso un bar del centro, dove sono stati segnalati alcuni avventori particolarmente agitati.

L’equipaggio aziona i lampeggianti blu e raggiunge l’obiettivo in pochi minuti.

I militari procedono all’ identificazione dei soggetti presenti, quattro uomini, due italiani e due dell’est Europa, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche.

Gli interessati dopo essere stati riportati alla calma, vengono condotti presso gli uffici del Radiomobile e sanzionati per ubriachezza molesta.

Concluso il primo intervento l’equipaggio riprende l’attività di controllo del territorio e, dopo alcuni passaggi nel centro abitato, la gazzella si sposta nelle zone industriali borghigiane, dove in più occasioni è stata accertata la presenza di persone sospette.

Durante il transito nella zona industriale, l’attenzione dell’equipaggio viene attirata dal suono della sirena di un allarme in azione. Individuato il capannone, i militari procedono a una verifica approfondita.

Talvolta i sistemi di allarme entrano in azione senza motivo, ma spesso il motivo è dovuto alla presenza in zona di malintenzionati.

Dopo aver messo in atto le previste procedure di sicurezza e aver avvisato la Centrale operativa, i militari si recano nei pressi dell’azienda, per verificare la presenza di malfattori nelle vicinanze. Una volta controllato il perimetro dello stabile e gli ingressi, gli operanti verificano che si è trattato di un falso allarme.

Anche questa volta il titolare ringrazia soddisfatto per la celerità e la professionalità dell’intervento.

L’equipaggio quindi, si reca al Pronto soccorso dell’ospedale di Vaio, obiettivo quotidiano per le autoradio, per verificare eventuali problematiche riscontrate dagli operatori sanitari e rafforzare il già solido rapporto esistente fra le istituzioni.

Una breve sosta e due chiacchiere perché il momento di tranquillità viene bruscamente interrotto dal suono della radio: l’operatore segnala un problema nella Bassa.

La pattuglia di una Stazione ha fermato una vettura con a bordo quattro pregiudicati che mostrano segni di insofferenza durante il controllo.

L’autoradio, con sirene e lampeggianti accesi, si affretta a raggiungere i colleghi sul luogo dell’intervento per assicurare un rinforzo, assolutamente necessario in certi contesti operativi.

Tutto si risolve in una mezz’ora, gli animi si rasserenano e le pattuglie riprendono il loro servizio. Intanto è calata la notte.

L’equipaggio di pronto intervento è impegnato a perlustrare il territorio fidentino e i suoi numerosi obiettivi sensibili. Per questa notte nessun incidente stradale o lite domestica, niente furti o spacciatori in giro. Alle prime luci dell’alba tante persone, alla guida delle proprie autovetture, si recano al lavoro ancora assonnate. In tanti salutano e apprezzano l’operato dei militari che lungo le principali arterie stradali effettuano gli ultimi controlli prima della fine del turno.

Sono trascorse dodici ore, anche la pattuglia in servizio notturno rientra, lasciando il terreno a un nuovo equipaggio. Così per tutte le 24 ore della giornata.

Ci sono turni semplici e alcuni decisamente più complicati, ma il personale di pronto intervento è sempre preparato ad affrontare qualsiasi tipo di emergenza e pronto a garantire prossimità e sicurezza ai cittadini.

Silvana Loreni