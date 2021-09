Dan Peterson: «Salsomaggiore? Che grande amore»

Terminerà domenica il «Jam Camp back to sport» di basket e di volley giovanile organizzato da Jam Camp Academy di Roberto Milocco e Giulia Varriale in collaborazione con Comune, Savino Del Bene Scandicci e Modena Volley, Comitato Provinciale Parma Fipav e Federazione Italiana Basket.

Tra i coach si è registrato anche il gradito ritorno dopo tanto tempo di Dan Peterson per celebrare i 25 anni del Jam Camp e i 40 anni dal primo Nba Camp. L’allenatore statunitense per questo è stato inoltre premiato dall’assessore allo sport Marco Trevisan.

La «Gazzetta» ha incontrato Peterson e la moglie, la salsese Laura Verga, per parlare dello splendido rapporto con la città.

È ritornato a Salsomaggiore dove tutto è cominciato 40 anni fa con l’organizzazione del primo Nba Camp. Che ricordi ha della città? Come fu scelta Salsomaggiore all’epoca?

«Salsomaggiore è una parte importante per me, per la mia vita: non passa giorno che non incontri qualcuno che affettuosamente mi confidi di esser stato qui al Camp e di non averlo mai dimenticato. Il primo Nba Camp fu a Cremona e tra i genitori dei campers presenti c’era il mitico signor Rossi che ci ha letteralmente stalkerizzato affinché io e l’organizzatore, Marco Bogarelli, venissimo a fare un sopralluogo in città dove siamo stati accolti benissimo dall’amministrazione di allora. Capire che Salso era la location ideale è stato davvero un attimo. Dall’82 al 95 è stata scritta la storia del basket giovanile e, lo posso dire con orgoglio, da Salsomaggiore sono nati i camp in Italia».

In effetti nasce tutto dall’Nba camp di Salsomaggiore: come si sono evoluti i camp nel frattempo?

«Oggi c’è una offerta incredibile in ogni disciplina, ovviamente tutto è andato perfezionandosi, c’è stato un miglioramento costante e sono felice di celebrare i 25 anni di Basket Jam Camp, nato immediatamente dopo la fine degli Nba Camp raccogliendone in toto lo spirito e la magia. Roberto e Danilo Milocco mi hanno reso orgoglioso e felice del fatto che il progetto e la “legacy” dei camp vada ancora avanti con Salsomaggiore sempre al centro del progetto».

Qual è l’importanza di partecipare ad un camp per un ragazzo?

«Diciamo sempre che una settimana di presenza, per quanto ben organizzata, non può ovviamente stravolgere il tuo modo di giocare, ma gli insegnamenti, la condivisione di momenti unici con compagni e campioni lasciano un entusiasmo e dei ricordi unici e aiuta i ragazzi nella loro crescita personale».

Progetti per il futuro?

«Stiamo preparando con Roberto Milocco, oramai salsese doc, una grande festa nel 2022 per celebrare Salsomaggiore e il suo legame con il Basket Camp in occasione del 40° anno».

M.L.