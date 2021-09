Danilo sarà il nuovo leader della difesa

Da ultimo arrivò l'autista... In ordine cronologico Danilo Larangeira è stato l'ultimo dei 14 nuovi acquisti annunciato dal Parma. Eppure sarà quello che, nelle intenzioni di chi l'ha scelto, guiderà il reparto difensivo. La carta d'identità, che lo rivela 37enne, da un lato è garanzia dall'altro fonte di perplessità. Il brasiliano, che l'Udinese portò in Italia quando aveva già 27 anni e bel trascorsi in vari club del suo Paese tra cui il Palmeiras, ha accumulato esperienza quanto basta nel nostro calcio per poterla trasmettere a tanti suo giovani colleghi. Partito Alves, ceduto sul filo di lana anche Gagliolo, emarginato Iacoponi, si rischiava davvero di pagare uno scotto troppo pesante all'inesperienza. Osorio con tutta la buona volontà non sembra avere le stimmate del regista difensivo.

Come si diceva però 37 anni non sono pochi e a quel punto della carriera è più alto il rischio di infortuni e affaticamenti mentre non è che la reattività aumenti. Danilo da quando è in Italia non ha avuto grandi infortuni se si pensa che a Udine in sette stagioni ha giocato 244 gare di serie A mentre nei tre anni di Bologna ne ha messe assieme altre 100. C'è rimasto male quando il club felsineo ha lasciato scadere il suo contratto senza fargli proposte di rinnovo. Ora si tratterà di vedere in che condizioni fisiche arriva. La corporatura è longilinea e non dovrebbe richiedere troppi sforzi per andare a regime. Tra i vantaggi che Maresca spera di poter sfruttare c'è sicuramente quello di due piedi educati e capaci di aiutare la tanto agognata costruzione dal basso. Ma c'è anche una bella dosa di grinta. La sua carriera infatti è costellata da diversi cartellini per non parlare un episodio accaduto a novembre 2016 in allenamento a Udine, quando nel giro di pochi minuti azzoppò con altrettante entratacce tre compagni, tra cui l'ex crociato Lodi, facendo infuriare il tecnico Del Neri e il club che lo multò. Anche perché Danilo di quell'Udinese era il capitano. Dopo aver presentato le sue scuse seppe farsi perdonare con i fatti: passarono appena dieci giorni e nella sera in cui si celebrava il 120° compleanno dell'Udinese fu lui, al 93', a segnare il gol della vittoria sul Bologna.

A Parma Danilo, che ha firmato, com'era comprensibile, un contratto per una sola stagione, raccoglie il testimone di Bruno Alves ma anche di altri centrali che guidavano il reparto come Lucarelii, Cardone, Minotti. Si tratta insomma di mettere al servizio del gruppo, composto in questo caso per la maggior parte da ragazzi giovani, il talento calcistico ma anche la personalità da far valere in campo e nello spogliatoio, con atteggiamenti sempre positivi e costruttivi, oltre che con l'esempio. Lo stesso si era detto per Buffon e varrà per Schiattarella, in un asse centrale che diventa così la trave portante dell'intera squadra.

Paolo Grossi