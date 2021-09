Il Green pass «allargato» è partito senza intoppi

Anna Pinazzi

Che sia cartaceo o digitale poco importa, ciò che conta è portarlo sempre con sé. Perché dal primo settembre il Green pass è necessario per poter fare molte cose che si aggiungono a quelle definite dal decreto precedente: dal prendere un treno o un aereo, in ospedale per accedere a determinati reparti o all’Università per studenti e personale. Poco cambia, alla fine, per tempistiche e comodità, il vero cambiamento è «per la sicurezza di tutti – afferma un passeggero alla stazione di Parma in attesa dell’Intercity per Milano –. Prendo spesso il treno e il controllo del Green pass credo sia una procedura necessaria. Non sono giovanissimo – aggiunge – molti miei coetanei si lamentano perché reputano il tutto troppo tecnologico: io l’ho fatto stampare in farmacia e lo porto sempre con me nel portafoglio». In stazione, da regolamento, i controlli vengono effettuati sui treni Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, cioè tutte le Frecce di Trenitalia e Italo. Niente certificazione verde obbligatoria, invece, per i treni regionali, anche se questi effettuano servizio tra regioni diverse. «Credo che debbano estendere i controlli anche sugli altri treni – dice convinto Gianluigi De Iasio, in partenza per Milano –. La procedura è molto rapida: il controllore passa e con un’applicazione verifica la validità del certificato verde scannerizzando il Qr code. Spero che, con questo metodo, si possa tornare alla capienza totale dei treni». Quindi mai da dimenticare, per un viaggio, mascherina, biglietto e Green pass, anche in aeroporto, compresi tutti i voli nazionali (per i voli in Europa il pass verde era già necessario dal mese di luglio). All’aeroporto di Parma l’unico passeggero del volo per Ibiza racconta l’iter che ha dovuto svolgere: «Avevo il certificato vaccinale ottenuto in Spagna perché vivo là e mi sono vaccinato là, ma per viaggiare dall’Italia non è considerato valido, così ho dovuto fare un tampone ed ottenere il certificato necessario» specifica. La procedura, anche in aeroporto, è piuttosto semplice, un percorso segnalato da cartelli e frecce porta al banco di scannerizzazione del pass. Nel caso di un certificato cartaceo di tampone negativo, verrà posto, invece, un timbro. In aggiunta, all’entrata non mancano i volontari che controllano ingressi e rilevano la temperatura. Procedura molto simile anche per l’Ospedale Maggiore di Parma in cui bisogna indossare la mascherina sia in ambiente esterno che interno, obbligatoria la frizione delle mani con gel igienizzante e la compilazione dell’autocertificazione consegnata agli ingressi, mentre occorre presentare la carta verde all’accesso ai reparti di degenza. All’Ospedale Maggiore, «il controllo è effettuato, per la garanzia della privacy, dal personale del reparto – fa sapere Antonella Liaci, coordinatrice infermieristica del reparto di lungodegenza –. Abbiamo un telefono aziendale con l’applicazione necessaria per la lettura del certificato verde e gli orari di visita sono scaglionati, a seconda dei numeri di posto letto, in giorni pari alcuni, nei giorni dispari altri. Devo dire – conclude – che tutto per ora è andato per il meglio: solo due visitatori non sono potuti entrare perché il loro Green pass non risultava essere valido».

Per l’ambiente scolastico il personale deve essere dotato di certificato verde, all’Università anche gli studenti devono esserne in possesso. Fuori dalla Biblioteca dei Paolotti in via D’Azeglio, uno studente di Filosofia spiega: «È ancora presto per capire bene come funziona, perché le lezioni incominciano nei prossimi giorni e anche gli esami saranno più avanti. In ogni caso – conclude – il certificato verde è una garanzia in più ed è fondamentale per riuscire a tornare definitivamente a fare lezione in presenza».