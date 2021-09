Omicidio stradale, due indagati per la morte di Luca Morabito

Basilicagoiano Bastava grattare un po' su quella sottile scorza di riservatezza, e sapeva aprirsi subito. «Un figlio, un amico, una guida», ha sussurrato il padre venerdì accanto alla bara. Discreto e generoso, Luca Morabito. Con quell'altruismo fatto di concretezza, tanto che in questi giorni stanno crescendo le donazioni alla Fondazione Marco Simoncelli, l'iniziativa promossa dal fotografo Samuel Alexander Acevedo sulla piattaforma online GoFundMe. Luca avrebbe dovuto sposarsi il 28 agosto, ma otto giorni prima il futuro si è dissolto. Sbalzato dalla moto a San Geminiano, in via Resga, a metà strada tra Montechiarugolo e la via Emilia, è morto a 37 anni su quella striscia d'asfalto poco lontana da casa: prima l'urto con una jeep che stava viaggiando nella sua stessa direzione, poi il volo sulla carreggiata. E per l'incidente sono finiti sul registro degli indagati sia il settantenne alla guida dell'auto (residente nella Bassa) che l'uomo, di origine straniera, al volante di un furgone che in quel momento stava per immettersi su via Resga da una strada laterale. A tutti e due è contestato l'omicidio stradale, anche se siamo in una fase iniziale, in attesa che venga depositata la relazione della polizia locale dell'Unione Pedemontana.

Sulla sua moto aveva fatto e rifatto quel tratto di strada infinite volte. Per andare a Parma o al lavoro, alla Credem di Sant'Ilario d'Enza. Come quel 20 agosto: era uscito di casa, a Basilicagoiano, da una decina di minuti, quando, verso le 8,20, si è trovato di fronte l'auto. Al momento non ci sono certezze sulla dinamica, ma la vettura è danneggiata sulla portiera del guidatore, così come lo sono la ruota anteriore sinistra e il passaruota. E lo specchietto è stato divelto. E' chiaro, quindi, che c'è stato un urto, ma per valutare eventuali responsabilità bisognerà capire se la macchina abbia virato sulla parte sinistra proprio mentre stava arrivando la moto. Per quanto riguarda, invece, il furgone, che trasportava latte, andrà verificato se fosse fermo allo stop o se si fosse sporto su via Resga inducendo così l'automobilista a deviare un po' sulla sinistra. Nel frattempo anche il casco - integrale - che indossava Luca è stato sequestrato.

Sono ancora tanti i punti interrogativi. Eppure Luca, che aveva una passionaccia per le moto e stravedeva per Valentino Rossi, è sempre stato prudente. Gli amici non l'hanno mai visto lanciarsi in corse folli. «Talmente responsabile - spiega Aniello Schettino, l'avvocato che assiste i familiari - che non aveva mai fatto salire la sua compagna sulla moto».

Emanuela, la donna che lui avrebbe aspettato all'altare sabato scorso, a Monticelli d'Ongina. Invece è toccato a lei salutarlo per l'ultima volta, il giorno prima. «Mi hai insegnato ad amare e a lasciarmi amare», gli ha detto nella chiesa di Basilicagoiano. Con lei, la mamma e il papà di Luca. E tanti amici impietriti dal dolore. Gli sguardi su quel drappo giallo con il numero 46 del Dottore che avvolgeva la bara.

Georgia Azzali