Pontetaro piange Vittorio Mari, il suo storico oste

Pontetaro Per tanti è stata un fulmine a ciel sereno la notizia, arrivata ieri mattina in tutte le case pontetaresi, della morte di Vittorio Mari, 89enne «storico» oste del paese.

Vecchio stampo

«Una persona di vecchio stampo, un fulcro per la famiglia, uomo di fede profonda e sincera, pieno di passione ed energia, cordiale con tutti e capace di mettere a proprio agio le persone»: così lo ricordano in paese ma anche ben oltre i confini comunali, dove il tam tam della triste notizia ha raggiunto gli storici clienti della trattoria di Pontetaro che Vittorio ha gestito fino al 1995.

Gli inizi

Mari aveva iniziato la sua vita professionale trasportando la ghiaia del «suo» Taro in giro per i cantieri, ma nel ristorante che i genitori avevano sulla via Emilia ha scoperto di essere un vero oste e, all’inizio degli anni ‘60, poco dopo il matrimonio con Lalla, ha deciso di fare il grande passo: aprire una trattoria con rivendita alimentare in strada al Taro, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. «Non era certo su una strada di grande passaggio ma in molti la conoscevano e l’amavano proprio per questo: era uno di quei posti la cui frequentazione ti fa sentire privilegiato», spiega il figlio Andrea.

Le baraccate

«L’osteria era luogo di pranzi per le ditte della zona ma era anche il luogo di ritrovo al pomeriggio, per una briscola e un bicchiere di vino, ma, soprattutto, era il posto giusto per le baraccate serali, con le cantate in compagnia: si beveva soprattutto il suo lambrusco, con quel giusto mezzo tra il secco e l’amabile che alla fine era sempre il giusto accompagnamento per la punta, i tortelli e la trippa cucinati dalla mamma Luisa e dalla moglie, che tutti i giorni mettevano in tavola le cose buone delle nostre zone. Ha lavorato tanto, svegliandosi presto per fare la spesa e coricandosi tardi, quando l’ultimo cliente se n’era andato».

Tanti interessi

Ma il tanto lavorare non gli ha tolto il tempo per dedicarsi alle sue passioni: i piccioni viaggiatori, con cui gareggiava sotto i colori della Colombofila; il gioco delle bocce e il calcio, con il cuore di tifoso diviso tra le maglie del Parma e dell’Inter e quello di sportivo evidenziato nel trofeo conquistato nel 1972 che ancora troneggia nel suo salone.

In pensione

E una volta in pensione, Mari ha continuato a dedicarsi alla sua comunità. «Guidava come volontario il pulmino dell’asilo e quando le maestre portavano i bambini fuori per una passeggiata, ospitava tutti a casa per spiegare come si fa il vino, mostrare l’orto e illustrare le caratteristiche di frutti e ortaggi e, alla fine, li faceva giocare con il suo cane, un golden grande e buono come il suo padrone».

Il rosario

Una vita ricca e vissuta appieno, terminata, come lui desiderava, nella sua casa e circondato dall’amore dei suoi cari. Questa sera alle 20,30, nella chiesa del paese, sarà recitato il rosario e domani mattina alle 10 verrà celebrato il funerale: l’ultimo saluto ai suoi tanti amici prima di riposare nella cappella di famiglia nel cimitero di Noceto.

Chiara De Carli