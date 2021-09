Erba e Welfare, il pusher con il reddito di cittadinanza

Spacciare è pur sempre un rischio: metti che t'arrestino. Anche contare ciecamente sui 780 euro di un reddito di cittadinanza non è così sicuro: cambiasse mai la legge... Meglio non specializzarsi troppo. Se le accuse saranno confermate in sede di giudizio, era la filosofia economica del 31enne nigeriano protagonista di questa vicenda: al reddito di cittadinanza unire quello legato allo smercio di marijuana, oltre agli 80 euro al mese guadagnati con la pulizia delle scale del palazzo. Bravo anche a risparmiare, il cittadino: in casa, gli uomini della sezione Antidroga della Squadra mobile gli hanno trovato 2.100 euro in contanti. Insieme con quasi 300 grammi di «erba» già suddivisi in svariate confezioni e due bilancini di precisione.

Non c'era nemmeno bisogno che ardesse in uno spinello, la droga, perché dall'appartamento di borgo Cocconi uscissero «segnali di fumo» dalle finestre aperte o nella tromba delle scale. Al forte odore si aggiungeva poi un continuo viavai di sconosciuti nel palazzo. Alla fine, anche questo ha fatto sì che tutto puzzasse di bruciato. Qualcuno ha segnalato i sospetti in questura. Poco dopo, i poliziotti erano davanti alla porta del monolocale abitato dal giovane immigrato.

Già solo varcare la soglia ha rischiato di stordirli, per quanto era forte l'odore di marijuana. Il naso li ha subito condotti verso la zona notte. E con esso lo sguardo. In casa si trovavano due frigoriferi: uno acceso, con cibi e bevande nell'angolo cottura; l'altro, accanto all'armadio. Si potrebbe dire che la droga stesse al fresco, se il cavo dell'elettrodomestico non fosse stato staccato dalla presa. La marijuana era al suo interno, avvolta in sacchetti a loro volta infilati in una borsa. Evidentemente, serve ben altro per impedire al suo odore di diffondersi. Solo per la piccola dose di cocaina scovata in casa era plausibile l'ipotesi dell'uso personale: troppi invece i quasi 300 grammi di «erba» per sostenere la stessa tesi. Ai polsi del nigeriano sono scattate le manette.

Ieri, il 31enne si è presentato in tribunale per la direttissima, accompagnato dall'avvocato di fiducia Laura Ferraboschi. Nel 2017 era stato fermato per questioni di droga: inoltre, per due volte avrebbe contravvenuto al foglio di via obbligatorio da Parma, città alla quale pare davvero affezionato. Nonostante sia in Italia dal 2011 (con permesso di soggiorno per protezione umanitaria), ha chiesto la presenza dell'interprete, salvo poi rispondere al giudice Beatrice Purita e al pm Antonella De Stefano prima ancora della fine delle traduzioni. L'arresto è stato convalidato, ma ai domiciliari, non in carcere come avrebbe voluto il pm. Oltre a chiedere i termini a difesa (il processo sarà celebrato il 13 settembre), il difensore ha annunciato un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio: quindi che sia la «cittadinanza» a pagare la difesa del presunto pusher che di cittadinanza ha già il reddito dal novembre 2020. Se non si può guadagnare, che almeno si risparmi.

Roberto Longoni