Giorgetti: «Aiutare le imprese, creano ricchezza»

Va bene parlare di ambiente, di rivoluzione verde e di sostenibilità, ma attenzione a non dimenticarsi dello sviluppo economico, di chi crea lavoro e distribuisce ricchezza. «A me interessa la prospettiva della crescita, che non la fanno i grandi progetti, i piani quinquennali, le norme, i finanziamenti pubblici, italiani, regionali o europei. La crescita è fatta dalle imprese, cioè dagli imprenditori che si mettono in gioco su un mercato che cambia». È una lode ai capitanti d'industria, in questo caso agroalimentare, quella che Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, pronuncia durante l'ultima giornata di Cibus, dopo un tour fra le golosità in mostra alle Fiere, dove è stato anche spettatore del derby della coppa. Piacentina o parmigiana, qual è la migliore? La risposta è salomonica. «Credo che abbia vinto Piacenza, ma voi vi rifate con il prosciutto».

L'edizione della ripresa

Per la prima volta a Cibus, il ministro è entusiasta dell'energia che contraddistingue l'edizione della ripresa. «Quattro mesi fa la fiera era una scommessa e alla fine è stata vinta. Qui si respira voglia di vivere e l'orgoglio di tante aziende che propongono innovazioni. Poi è un trionfo del gusto, del sapore e della capacità di fare italiana. Ci sono tutti gli ingredienti per essere di successo», commenta. «La voglia di cambiamento si innesta su prodotti che hanno radici millenarie e il dono dell'irripetibilità. Dicono che in Russia provano a copiare il Prosciutto di Parma, ma non riescono a farlo come lo si fa qui. Nessuna innovazione eguaglia la sapienza ancestrale».

Difendere chi rischia

«La sostenibilità ambientale va bene, ma dobbiamo ricordarci anche della sostenibilità economica e sociale», avverte il ministro leghista, ospite della terza edizione del World food research and innovation forum. «Il nostro compito è difendere la nostra economia e in particolare i nostri imprenditori, che generano benessere e contribuiscono alla distribuzione della ricchezza», garantisce pensando al compito della politica, ma soprattutto del Governo.

Regole uguali per tutti

L'agroalimentare, e una provincia come quella di Parma lo sa bene, è un settore strategico. «Durante la pandemia ha garantito, in assoluto, le migliori performance», spiega allargando lo sguardo al resto del Paese. Ma le nostre eccellenze sono costantemente sotto assedio: da una parte ce le copiano, vedi il fenomeno delle etichette «Italian sounding», e dall'altra ce le demonizzano con i bollini rossi di quei «semafori» che rischiano di entrare prima o poi in funzione. «Dobbiamo avere le idee molto chiare», suggerisce riferendosi a chi tratta sui tavoli europei, gli stessi tavoli a cui piace il «semaforo» del Nutri-Score, un'etichetta ideata in Francia che assegna un colore agli alimenti in relazione al loro contenuto di zuccheri, grassi e sale. Il disco verde dovrebbe indicare gli alimenti più sani, rispetto a quelli marchiati con il rosso. Peccato che a finire nella lista dei cibi da vietare sarebbero molte eccellenze italiane e locali, che vanno dai salumi ai formaggi. «La battaglia è dura - avverte parlando del Nutri-Score - però sta perdendo pezzi e piano piano viene smontata la sua pretesa validità scientifica».

Una App per la dieta

«Sono prudentemente ottimista» rassicura il ministro, annunciando l'attivazione di una App in grado di guidare i consumatori verso una dieta sana, senza bisogno di dare le pagelle ai cibi o di dividerli fra buoni e cattivi. «Come Mise metteremo a disposizione la App per calcolare il contenuto calorico di quello che mangiamo a tavola».

Oltre al Nutri-Score, esiste poi un'altra minaccia a livello globale: la mancanza di regole uguali per tutti. Risultato: mentre in Europa l'agroindustria ha mille vincoli, a tutela dell'ambiente, nel resto del mondo non è così. «Per difendere i nostri imprenditori, dobbiamo pretendere parità di condizioni per competere a livello globale. Non possiamo accettare questa asimmetria» si lamenta Giorgetti. In altre parole, se i mercati sono globali, anche le regole per chi produce dovranno esserlo, «dalla Cina agli Stati Uniti», altrimenti «si creano degli svantaggi competitivi».

No all'obbligo vaccinale

Viste le turbolenze nazionali sul Green pass tra la Lega, il suo partito, e il resto della maggioranza che sostiene il governo Draghi, Giorgetti non si è sottratto all'inevitabile domanda sui vaccini. «Può darsi che non sia necessario arrivare all'obbligo vaccinale. Io spero di no». Il vaccino, per il ministro, deve restare una libera scelta. «Credo che sia una misura su cui riflettere molto bene. Se ci fosse l'obbligo vaccinale si arriverebbe ad una forma coercitiva che sarebbe meglio evitare».

Pierluigi Dallapina