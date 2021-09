Incidente mortale nel Piacentino, indagato parmigiano

Una curva a gomito a Muradolo di Pontenure (Pc), una Yamaha e una Golf che si scontrano frontalmente. Alessio Saponaro, 18 anni, residente a pochi chilometri da lì, a San Pietro in Cerro, è sbalzato di sella: vola contro il parabrezza dell'auto e rovina a terra senza vita. La 17enne in moto con lui viene soccorsa e trasportata in elicottero al Maggiore: è grave, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Illeso, ma solo nel fisico dopo un trauma del genere, il 47enne parmigiano alla guida della Golf. Accompagnato all'ospedale di Piacenza, come previsto dalla legge l'automobilista è stato sottoposto all'alcoltest del quale ieri si ignorava ancora l'esito. Il suo nome è finito sul registro degli indagati: anche questo un atto dovuto.

r.c.