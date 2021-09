Medesano, Bastianich in concerto

Noceto Cappello e cintura da cowboy, camicia di jeans e una chitarra: ecco le vesti – più o meno inedite – con cui Joe Bastianich si è presentato al pubblico di Medesano presente a La Caplèra in occasione della rassegna «Musica in castello».

Perché l'imprenditore italo-americano, conosciuto a livello internazionale per la partecipazione a molti programmi televisivi (è, tra le tante cose, giudice a Masterchef), ha un'altra grande passione oltre alla cucina: la musica.

Cantante e chitarrista, durante la serata è stato accompagnato dalla band La Terza Classe e, insieme, hanno dato vita ad un repertorio di musica americana, bluegrass, con sonorità country e gospel. Nel repertorio non mancano, oltre ai grandi classici reinterpretati secondo il proprio stile (ad esempio Purple Rain o When the Saints Go Marching In) anche qualche inedito. L'energia sul palco è stata un crescendo di sonorità diverse, partendo dall'apertura con gli assoli, gli inediti e le cover del giovane chitarrista e cantante fiorentino Edo Ferragamo. Il pubblico di Medesano, che ha occupato ben 200 posti a sedere, si è divertito e ha potuto compiere un vero e proprio viaggio musicale nel tempo e nello spazio, in un'America attraversata a partire dai primi anni ‘40 fino alla musica bluegrass più recente. Impresa complessa riuscire a non ballare e scatenarsi (le norme anti covid non lo permettono), ma comunque l'energia trasmessa tra pubblico e artisti è stata «pazzesca, solo sensazioni positive – ha detto Bastianich con il suo inconfondibile accento americano –. È bellissimo poter tornare a suonare su un palco, davanti ad un pubblico. La musica è fondamentale per lo spirito: dopo questo periodo difficile è fondamentale per permetterci di essere ottimisti e ricaricare le energie». «Dobbiamo tornare a stare insieme, alla socialità – continua il sindaco di Medesano, Michele Giovanelli –. Tutto ovviamente in totale sicurezza, come questa sera». Non manca, oltre al divertimento, anche la solidarietà, presente anche l'associazione Dynamo Camp.

Anna Pinazzi