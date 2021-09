Via Trieste ha perso un barbiere speciale

Papà Daniele non ce la fa a parlare al passato. Non c’è verbo nei suoi discorsi che contempli il tempo della fine. Perché per lui è impossibile staccarsi da quel pezzo di cuore, dall’amico, dal complice e collega: suo figlio Michele.

Hanno lavorato spalla contro spalla (forbice contro forbice) per più di 30 anni, da quando un giovanissimo Michele Solimei ha deciso che la scuola non faceva per lui e che il suo vero desiderio era quello di seguire le orme del padre, diventando barbiere.

Il loro salone in via Trieste è covo di un’autentica parmigianità ed è proprio lì dentro che «mio figlio era veramente se stesso – dice papà Daniele –. Non era uno di molte parole, sono io il chiacchierone, i clienti lo sanno – arresta il discorso per la commozione –. Adesso che Michele non c’è più, non ha senso tenere aperto il negozio».

Scomparso improvvisamente a soli 49 anni a causa di un malore, il barbiere di via Trieste aveva anche un’altra grande passione oltre al suo lavoro: il calcio.

«Seguivamo il Parma insieme, non ci siamo persi una partita: lui andava in curva a prendere la pioggia, io che ho una certa età in tribuna. Se non riuscivamo ad andare alle partite, le guardavamo in tv» continua il padre.

C’è un legame tra i due che non è definibile a parole: esula dallo spazio, dal tempo, dalle drammatiche circostanze. Perché Michele «sapeva silenziosamente come farsi volere bene da tutti. Anche con la sorella Elisa e la mamma Severina aveva un rapporto speciale».

Così anche quando Michele era andato ad abitare vicino al negozio, tornava immancabilmente alla casa dei genitori a Ravadese «perché, non per altro – confida il padre con una frase che ancora testimonia la complicità, quasi gli stesse facendo l’occhiolino –, ma sua mamma cucina troppo bene, non poteva resistere».

Ogni cosa per mamma, papà ed Elisa parla di Michele: «Lo vediamo ancora muoversi con le sue forbici e il rasoio tra le pareti del negozio tappezzate di orgoglio gialloblù».

Anna Pinazzi