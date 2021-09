Quell'imbuto da «incubo»: code e disagi al bivio con l'A12

L'Autocisa, fin dai primi tempi in cui veniva chiamata confidenzialmente Parma-Mare, è sempre stata, fin dalla sua costruzione e completamento a metà degli anni Settanta, la croce e delizia degli automobilisti parmigiani (e non solo).

Cantieri e code hanno sempre fatto parte del «panorama» del viaggio verso il mare sull'arteria che ha consentito di abbandonare i tornanti di Piantonia e che, in condizioni normali, consente di raggiungere Liguria e Versilia in poco più di un'ora. In condizioni normali, appunto: quelle che però in questi ultimi anni non si verificano quasi mai, soprattutto per chi viaggia in direzione del mare.

L'«imbuto» dello svincolo

Agli albori dell'Autocisa l'incubo dei vacanzieri era la barriera di Stadano, poi fortunatamente demolita più di 20 anni fa. Ma adesso il problema delle lunghe code si ripropone sempre, in presenza di un traffico appena più sostenuto del normale, pochi chilometri più avanti. A creare code chilometriche è infatti lo svincolo di accesso all'A12, la Genova-Livorno, che si trova in prossimità del casello di Sarzana. Il motivo è dato dalla totale inadeguatezza dello svincolo, che restringe a una sola corsia il traffico creando una strozzatura che equivale a quella degli «imbuti» per i cantieri. Il risultato sono code che si formano a ogni weekend e in tutte le feste comandate, senza eccezioni.

Allargare la carreggiata

Un problema che fa perdere ore di viaggio agli automobilisti su quella che fra l'altro è una delle autostrade con i pedaggi più cari d'Italia, praticamente il doppio di quelli dell'A1. Anche ammettendo che le tariffe alte siano giustificate dalla necessità di continua manutenzione di viadotti e gallerie, appare davvero ingiustificato che non ci sia nessun progetto per rimediare a questa strozzatura del traffico. Basterebbe, infatti, studiare la stessa soluzione attuata sullo svincolo in direzione opposta, quello che dall'A12 fa immettere sull'Autocisa. Anche lì le code erano un incubo fino a una quindicina d'anni fa quando lo svincolo è stato allargato e raddoppiato, mantenendo le stesse due corsie della carreggiata autostradale. Una soluzione che ha da allora in poi evitato gli ingorghi dovuti alla carenza dell'infrastruttura.

Stessa concessionaria

Oltretutto le due autostrade (A12 e A15) dal 2017 sono gestite dalla stessa concessionaria autostradale, la Salt, controllata al 97 per cento dalla famiglia piemontese Gavio. Questo semplificherebbe di molto le procedure per i lavori, in quanto ci sarebbe un referente unico per il cantiere. L'incorporazione dell'Autocisa, scomparsa come società di gestione autonoma, sembrava il preludio a questo investimento migliorativo che invece per il momento non figura da nessuna parte.

Poca comunicazione

Da quando l'Autocisa è passata sotto il controllo Salt, inoltre, anche la comunicazione sui lavori in corso e sui rischi di code è notevolmente diminuita. All'inizio dell'estate, per alcune settimane, è rimasto attivo un cantiere nella galleria di valico del quale non si trovava traccia in alcun comunicato e di cui si dava notizia molto generica sul sito annunciando «lavori in corso». Su questo fronte basterebbe un ritorno al passato, quando settimanalmente, da maggio a settembre e nei periodi di festa, venivano diffusi comunicati sui lavori in corso e i cantieri dell'Autocisa.

Gian Luca Zurlini