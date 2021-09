Al Maggiore 55 pazienti. Quasi tutti non vaccinati

«Per un non vaccinato il rischio è cinque volte più alto di contrarre l’infezione e ha una probabilità tra le nove e le tredici volte maggiore di finire sul letto di un ospedale rispetto a chi si è vaccinato».

Questa la sintesi di uno studio condotto a dall’agenzia sanitaria della Regione sui residenti in Emilia Romagna (riportato anche dalla «Gazzetta» nei giorni scorsi) e, anche a Parma, i dati «sono confermati» fanno sapere Alfredo Chetta, direttore della clinica pneumologica e Sandra Rossi, direttore della 1° Anestesia e Rianimazione. La loro esperienza sul campo, a contatto con la realtà che i numeri e le percentuali del monitoraggio regionale cercano di rappresentare, restituisce un quadro ancora più chiaro e ravvicinato della situazione.

«Nel nostro reparto quasi la totalità dei pazienti ricoverati non è vaccinato. Tra 22 pazienti, 16 della clinica pneumologica e i sei della sub-intensiva, 18 non erano vaccinati – spiega Chetta –. Gli unici quattro pazienti vaccinati ricoverati hanno tra i 70 e gli 80 anni e sono tutti pluripatologici con malattie che compromettono il sistema immunitario».

Per i pazienti ricoverati e non vaccinati, l’età si abbassa clamorosamente: «Tra quelli che non si sono sottoposti al vaccino, abbiamo ricoverato pazienti giovani, la media è sui cinquanta anni».

Per i ricoverati il trattamento «è quello della ventilazione, l’ossigenoterapia, ma anche ventiloterapia a diversi livelli di supporto ventilatorio sostenuto da un regime pressorio».

Ad oggi, sono 55 i pazienti totali ricoverati nei vari percorsi Covid al Maggiore di Parma. In particolare: 27 pazienti al Barbieri di cui 6 nella sezione di cure intermedie, 6 in Rianimazione, 6 in semi-intensiva e 16 in Clinica pneumologica.

Tra questi «la percentuale dei non vaccinati si aggira attorno al 96% per quanto riguarda il reparto di Rianimazione – dice Rossi –. In questa quarta ondata, che è una recrudescenza estiva del Covid, tra i nostri pazienti la percentuale di non vaccinati è assolutamente sovrapponibile ai dati della regione».

Lo studio condotto dalla Regione Emilia Romagna, inoltre, conferma la capacità di tutti i vaccini di ridurre in modo significativo il rischio di contrarre il virus e di essere ricoverati, sia in reparti Covid che in terapia intensiva. L’efficacia media dopo il completamento del ciclo vaccinale nel prevenire le infezioni si mantiene superiore all’86% .

«I vaccini, soprattutto il Pfizer, hanno altissima copertura, sono molto efficaci, anche se non garantiscono una protezione del cento per cento – continua Rossi –. Il vaccino è l’ unica sostanziale risposta ed arma che in questo momento abbiamo e anche i dati confermano che chi non si vaccina è molto, molto più a rischio. In questo momento anche in terapia intensiva l’età è in continua riduzione: per il momento l’età media dei ricoverati, quasi tutti non vaccinati, è di soli cinquanta anni».

Anna Pinazzi