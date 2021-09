De Benedictis lascia Parma dopo quattro anni: «Reati fiscali, sequestrati 38 milioni»

Quattro anni cercando di ricostruire i meccanismi di frodi e maxi evasioni. Decifrando anche trame complesse che spesso hanno scoperchiato business (criminali) da capogiro. Basterebbe un numero: dal 2018 ad oggi sono scattati sequestri patrimoniali per 38 milioni di euro legati a reati fiscali. Una carriera quasi sempre da «operativo», tranne una breve parentesi: Milano, Civitavecchia, Roma, L'Aquila, Venezia, prima di arrivare a Parma, nell'ottobre del 2017. Il colonnello Gianluca De Benedictis, comandante provinciale della Guardia di finanza, se ne andrà tra qualche giorno lasciando il posto a Fernando Capezzuto, ora alla guida del Nucleo di polizia economico-finanziaria. Tenacia da abruzzese doc, De Benedictis, ma il sorriso sempre pronto per stemperare i momenti di tensione. Sarà il nuovo comandante dei corsi della Scuola di polizia economico-finanziaria di Ostia per ufficiali superiori e post formazione, oltre che internazionali, trattandosi anche di Academy Ocse. «Sono soddisfatto: il ruolo è importante e sarà una sfida, perché la formazione in questo periodo storico è sempre più importante. Cambiare per noi è fondamentale: tre anni è il periodo giusto, con quattro si crea una sorta di “assuefazione” in buona fede alle prassi. E dagli avvicendamenti anche la struttura ne può trarne beneficio».

Ma come è stata questa esperienza parmigiana?

Bella, esaltante sotto molto aspetti, perché è una città ricca, elegante, con un forte senso identitario. Quasi un brand, e questo è un valore.

Chi la ama, la vive e la conosce sa che ci sono anche problemi, però. Cosa ha rilevato?

Forse anche grazie al nostro lavoro, sono emerse alcune problematiche. La più grande soddisfazione è stato quello di aver impostato un metodo di lavoro all'interno dei reparti. E i risultati sono arrivati, grazie anche alla procura e alla collaborazione delle istituzioni e delle altre forze dell'ordine.

E cosa è emerso?

Sicuramente la presenza di organizzazioni dedite alle frodi fiscali tramite le false fatturazioni o le indebite compensazioni, oltre alla intermediazione illecita del lavoro, che poi sono fenomeni interconnessi e incidono negativamente sul mondo del lavoro, inquinando il mercato. Già il fatto di averne disvelato i contorni, consente al mondo delle imprese di capire e così starne alla larga.

Ma c'è consapevolezza diffusa di questi fenomeni?

Come ho più volte detto, in questi anni c'è sempre stato dialogo, voluto sia da parte nostra che da parte loro, con le associazioni di categoria. E' chiaro che c'è ancora molto da fare, ma la strada è tracciata e il confronto è costante. Poi, dipende dai settori imprenditoriali: in alcuni, come la meccanica industriale o la logistica, bisogna ancora lavorare molto.

Criminalità organizzata e reati economici: qual è la situazione nel nostro territorio?

Quando venni qui, “Aemilia“ era esplosa e avevamo già informazioni preziose: la criminalità economica è strettamente interconnessa alla criminalità organizzata. Le false fatturazioni convengono a tutti: conviene paradossalmente anche all'imprenditore che accetta queste dinamiche. Ma il nostro obiettivo è sempre stato quello di portare avanti attività mirate e incisive.

Con quali strumenti innovativi la vostra attività può migliorare?

Il progetto della dorsale informatica, a livello centrale, è quello di incrociare sempre più le varie banche dati in modo da selezionare prima e meglio gli obiettivi investigativi.

E d'ora in poi su quali fronti si concentrerà il lavoro della Finanza nel nostro territorio?

Si continuerà a indagare sulle frodi fiscali, le indebite compensazioni, l'intermediazione illecita del lavoro, oltre a una particolare attenzione al settore della spesa pubblica. L'importante è continuare a insistere su questi fronti. E sarà fatto.

Georgia Azzali