Donini: «Tempi rispettati all'83% Liste d'attesa verso l'era pre Covid»

Il rinnovato appello a continuare nella campagna vaccinale contro il Covid, quasi si fosse arrivati al cosiddetto «ultimo miglio», non nasce solo dalla necessità di mettere in sicurezza la popolazione dall'infezione in un momento delicato come l'apertura delle scuole o la piena ripresa dell'attività lavorativa. L'autunno deve essere, a parere dell'assessorato alle politiche della salute della regione Emilia-Romagna, anche la stagione del ritorno alla normalità pure sul fronte delle prestazioni sanitarie extra Covid e dei ricoveri ospedalieri non urgenti o programmati. L'obiettivo non è facile, visto l'arretrato accumulato nei mesi più duri della pandemia, ma, spiega l'assessore Raffaele Donini, «i passi già fatti sino ad ora sono incoraggianti».

Stop a 463mila prestazioni

Eppure il ritardo accumulato nel 2020 a Parma e provincia era davvero preoccupante. Nei mesi del lockdown, quando l'attività sanitaria si era di fatto fermata causa Covid, ben 463.000 prestazioni sanitarie erano state rinviate. «Un numero altissimo e preoccupante - sottolinea lo stesso assessore regionale -, ma il sistema sanitario parmense è riuscito, con un lavoro straordinario importantissimo, a riassorbirne una parte consistente, circa il 92%, già a dicembre del 2020».

Aumentano le richieste

C'è però ancora da lavorare, non lo si può nascondere, anche perché, cita Raffaele Donini altri dati, «ora si sta assistendo ad un incremento delle nuove richieste. Nei primi otto mesi del 2021 sono state prenotate a Parma e provincia 126.494 prestazioni di primo accesso fra visite e diagnostica contro le 114.914 prestazioni prenotate, negli stessi mesi, nel 2019». Un incremento del 10% motivato anche da «un aumento dell'offerta del servizio, che risulta ancora più significativo se si considera che nei primi otto mesi del 2020, rispetto sempre allo stesso periodo del 2019, c'era stato un calo del 45%».

Un boom sia di domanda che di offerta che però ora deve fare i conti con i tempi di attesa. Non sono poche le proteste di chi deve aspettare mesi, troppi mesi, per un esame. «Aree di criticità ci sono, come il settore della gastroenterologia e quello delle risonanze magnetiche» ammette Donini. Ma qui, ecco il perché dell'impulso alla campagna vaccinale, i rischi legati al Covid richiedono tempi più lunghi per la sanificazione della strumentazione fra un esame e l'altro. «Limitare il contagio servirà anche ad accelerare queste prestazioni come già lo si sta facendo in altri ambiti e comunque l'Ausl di Parma, nelle ultime cinque settimane, su 15.326 prestazioni di primo accesso monitorate per i tempi di attesa risulta a target per l'83% contro il 90% degli ultimi anni pre-pandemia».

L'ambito ospedaliero

Ha già raggiunti invece i livelli pre pandemici del 2019 la capacità di ricovero in ambito chirurgico delle strutture ospedaliere del parmense. «Nei primi sette mesi del 2021 gli interventi monitorati sono stati rispettati nell'85% dei casi - elenca l'assessore Donini - con un aumento dei ricoveri del 24% rispetto ai primi sette mesi del 2020. In particolare gli interventi oncologici rispettano i tempi di attesa nel 96% dei casi».

E per quanto riguarda il pregresso sono stati recuperati il 74% degli interventi rimandanti per un totale di 5.000 ricoveri. Di questi quelli di fascia A, prevalentemente oncologici, sono stati riassorbiti già per il 97%.

Giuseppe Milano