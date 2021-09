Ecco Delprato, un jolly che sarà prezioso

Ricoprire un ruolo in fase offensiva e uno in fase difensiva? Sono molto curioso, sono pronto a farlo. In Italia è difficile trovare delle idee nuove come queste. Maresca sta portando idee molto interessanti, sono arrivato da poco ma avrò modo di lavorare con il tecnico e fare per bene ciò che mi chiede».

Ieri a Collecchio Enrico Delprato si è mostrato ansioso di entrare al meglio nella parte che il regista Maresca gli ha preparato. A lui avevano pensato vari club in queste settimane, dal Monza alla Salernitana, ma poi il Parma ha centrato l'obiettivo.

«L'interessamento della società crociata c'era già da giugno, ma l'Atalanta ha voluto che andassi in ritiro con loro. Poi negli ultimi giorni di mercato mi hanno comunicato che sarei dovuto andare ancora in prestito e il Parma era sempre rimasto alla finestra perciò è stato facile anche per me decidere di venire qui».

Nel bagaglio ha due anni di esperienza in B in piazze non semplici come Livorno e Reggio Calabria

«Tutte e due le stagioni sono state complicate e difficili, ma proprio per questo mi hanno aiutato a crescere. Soprattutto la prima, a Livorno, è stata dura, mentre l'anno scorso a Reggio Calabria ho trovato un ambiente diverso rispetto a quello a cui ero abituato a Bergamo, ma è stata un'esperienza bellissima che mi ha fatto migliorare molto. Questo bagaglio che ho adesso cercherò di metterlo in mostra qui a Parma».

L'anno scorso ha incrociato sul campo Tutino?

«Quando abbiamo affrontato la Salernitana ero infortunato, però lo conosco molto bene: l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato, e ora mi conforta che sia un un mio compagno di squadra. Ci darà una mano senz'altro».

Tra i nuovi compagni conosce qualcun altro?

«Colombi, perché è di Bergamo e abbiamo amici comuni. Ma non avrò problemi a inserirmi neppure con gli altri»

Passerà da lottare per salvarsi a lottare per la A, ma in fondo si tratta sempre di gestire pressioni.

«Qui a Parma il progetto è quello di fare il massimo per andare in Serie A, ma le partite sono importanti sia quando ti salvi che quando devi andare a giocare per la promozione. Anzi, quando devi giocare i play-out o per la salvezza possono essere ancora più delicate. Comunque sono qui per lavorare e per cercare di dare il massimo per questa maglia».