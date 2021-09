Il racconto del «decano» Nadalini

Nelle ultime settimane abbiamo visto i volontari impegnati in Sicilia, per offrire un qualificato supporto alle operazioni di spegnimento degli incendi. E poi qui a Parma, nell’accoglienza di uomini, donne e bambini provenienti dall’Afghanistan. Sono solo le ultime pagine del diario che racconta l’intensa attività condotta dal Comitato provinciale della Protezione civile di Parma, che ha festeggiato trent’anni dalla sua costituzione ufficiale. Anche se poi, ascoltando i racconti di chi questa realtà l’ha vista nascere, crescere ed evolversi nelle proprie funzioni, si scopre subito che le sue origini affondano le radici in un’epoca più lontana, a metà degli anni Settanta.

Nel tempo si sono ampliati i saperi, così come sono migliorati gli strumenti operativi. Sono cambiate le persone, nella logica di un normale ricambio generazionale. Ma lo spirito dei volontari, no. «Quello è rimasto lo stesso di sempre. Noi siamo un po’ come dei caterpillar: entriamo in azione con un obiettivo ben preciso e lo portiamo a termine» ha detto Giampaolo Zucchi, presidente del Comitato della Protezione civile di Parma, inaugurando ieri al parco della Cittadella la festa, celebrata alla presenza di numerose autorità: il prefetto di Parma Antonio Lucio Garufi, il capo ufficio legislativo del Diparimento della Protezione civile nazionale Roberto Giarola, il sindaco Federico Pizzarotti, il presidente della Provincia Diego Rossi, l’assessore regionale con delega alla Protezione civile Irene Priolo, il consigliere regionale Matteo Daffadà, insieme agli altri amministratori del territorio.

«Abbiamo avuto pure la capacità di adattarci a situazioni impreviste come all’inizio dell’emergenza Covid - ha aggiunto Zucchi -, cercando di trovare in tempi rapidi soluzioni per aiutare i cittadini e gli operatori sanitari sotto stress. La cultura del fare, ci appartiene».

«La società ci chiede di contribuire al bene comune: un compito che la Protezione civile assolve con passione» ha ribadito il prefetto Garufi. «Nei luoghi in cui la Protezione civile di Parma ha prestato soccorso, c’è una grande riconoscenza per il calore umano dei volontari» ha riferito il sindaco Pizzarotti ricordando che «l’efficienza di un’organizzazione ben strutturata, con elevati livelli di competenze e rodata nei suoi meccanismi d’intervento, noi stessi l’abbiamo toccata con mano, in occasione della alluvione del 2014».

In Cittadella, per i trent’anni del Comitato provinciale della Protezione civile, sono state organizzate una serie di iniziative, tra tavole rotonde e simulazioni, che proseguiranno ancora nella mattinata di oggi.

«Parma, e in generale l’Emilia-Romagna, hanno sempre fatto scuola» ha spiegato Giarola. «Parma rappresenta un’eccellenza del nostro sistema regionale di Protezione civile» ha affermato l’assessore Priolo. Che indica la strada e gli obiettivi da perseguire, in Emilia-Romagna: «Bisogna rafforzare le strutture e le dotazioni delle colonne mobili, oltre che naturalmente diffondere la cultura legata alla conoscenza del rischio, in un’ottica di prevenzione».

Vittorio Rotolo