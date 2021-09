Il vicesindaco: «Un presidio fisso per la polizia locale? Proposta irrealizzabile»

«Un presidio fisso di polizia locale? Proposta “romantica” ma impossibile da percorrere per il numero di agenti che servirebbero ma anche discriminante creando di fatto aree di serie B»: ad affermarlo è l’assessore alla polizia locale, Devid Cattani, sulle polemiche seguite alla rapina di via Milano e sulla proposta della capogruppo leghista in consiglio comunale, Giulia Chiussi, di istituire un servizio fisso e maggiori pattugliamenti.

«Non posso che unirmi al sindaco nel ringraziamento ai carabinieri e nella vicinanza all’esercente aggredito: credo che sia particolarmente difficile prevenire gli atti dei singoli non riconducibili a una criminalità organizzata ma a casi sociali sui quali comunque bisogna lavorare», afferma Cattani.

«Intendo fare chiarezza sui compiti della polizia locale che credo non siano conosciuti dalla maggioranza dei nostri concittadini ma dovrebbero invece esserlo da chi siede in consiglio comunale: dopo l’uscita dall’Unione Terre Verdiane, la polizia locale ha perso la connotazione di corpo diventando un “servizio” con l’orario strutturato su due turni. Nonostante ciò, l’amministrazione comunale dal 2017 ha concordato un progetto annuo che prevede una forte implementazione dei turni ordinari, con turni serali e festivi. A ciò si aggiunge che la Pl, per protocollo prefettizio storico, interviene prioritariamente nei sinistri stradali sgravando di lavoro le altre forze di polizia. L’attuale normativa non inquadra la Pl come struttura a contrasto di fatti criminosi e gestione della sicurezza pubblica, ma orienta tale comparto verso una natura più amministrativa». «La sera dell’accoltellamento - continua il vicesindaco - era presente sul territorio una pattuglia della polizia locale per sorvegliare e gestire la chiusura e gli accessi della manifestazione presso l’Arena Estiva secondo le indicazioni del decreto Minniti: è intervenuta comunque in via Roma per sedare una lite fra automobilisti stante l’impossibilità dei carabinieri impegnati nei fatti di via Milano. L’attività della polizia locale, anche in questo caso, ha supportato le indagini dei carabinieri mediante la gestione del sistema di videosorveglianza che ha fornito elementi utili alla ricostruzione dei fatti, attività che non viene talvolta pubblicizzata poiché fa parte di quella investigativa».

Conclusione di Cattani: «È mia intenzione comunque richiedere un controllo e un approfondimento sulle residenze che vengono ritenute “potenzialmente problematiche”, attività peraltro già eseguita nel 2017 finalizzata a una maggior conoscenza del territorio».

