La sindaca Galli: «Covid, superata la soglia dei mille casi positivi»

Giuseppe Milano

Non è sicuramente un traguardo da celebrare ma fa riflettere e non poco, sopratutto in vista dell'atteso ritorno alla normalità, la soglia raggiunta in queste ore dal comune di Collecchio. È stata infatti superata la soglia dei mille casi di positività da Covid dall'inizio della pandemia.

«Un dato drammatico assieme a quello, tragico per tutti noi, dei decessi: ora 42 in tutto», elenca il sindaco Maristella Galli. Un prezzo pesantissimo quello pagato dalla comunità collecchiese che però, in questi mesi, spiega sempre la prima cittadina, «ha saputo reagire e fare, ognuno per quanto possibile, la propria parte. Penso, ad esempio, al mondo del volontariato, pensa anche alle Usca che sono state fondamentali per raggiungere i cittadini costretti a rimanere a casa ma che, però, hanno potuto evitare il ricovero in ospedale».

C'è poi il lavoro, puntuale, delle farmacie, «che con 1600 tamponi al mese hanno permesso a tanti cittadini di verificare il proprio stato di salute e quindi contenere la pandemia», non dimenticando l'apporto anche delle strutture sanitarie private presenti sul territorio.

La ripartenza, tanto attesa, ora passa per la campagna vaccinale. «Anche su questo fronte la risposta c'è stata - risponde sempre la prima cittadina -. Al momento, a Collecchio, il 65,3% dei residenti ha completato il ciclo, mentre l'80,6% è alla prima dose o ha ricevuto il monodose». Dati in linea se non superiori alla media provinciale.

Guardando al futuro Maristella Galli chiede alla regione, magari con l'ausilio dei fondi del recovery fund, «un potenziamento dell'attività della già importantissima casa della salute e un aiuto per sopperire alla scarsità dei medici di medicina generale» di cui nei prossimi mesi, causa pensionamento, soffrirà la comunità collecchiese; infine «potenziare la medicina scolastica e l'assistenza domiciliare».

Ma il comune di Collecchio punta anche ad agevolare l'accesso ai servizi sanitari. «Siamo sempre più avviati verso l'impiego delle telematica anche nel mondo della medicina, penso per esempio ai servizi che ci può offrire il fascicolo sanitario elettronico – conclude il sindaco -. Un'opportunità in più per tutti, ma anche una difficoltà in più per la popolazione anziana o per chi ha meno opportunità di impiegare queste tecnologie. Per questo motivo siamo pronti ad organizzare come amministrazione comunale dei corsi di alfabetizzazione informatica proprio per permettere a tutti di usufruire di queste nuove opportunità».