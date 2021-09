«Vi racconto la mia Paralimpiade»

Torna a casa Giulia Ghiretti. Nemmeno il tempo di arrivare a Parma, che già a Bologna, ieri al suo arrivo in aeroporto, decine di tifosi si sono assiepati per un'accoglienza speciale alla campionessa di nuoto. Argento al collo, sorriso largo, un po' di stanchezza dopo le lunghe Paralimpiadi di Tokyo.

Un mese in Giappone. Come è andata la tua seconda Paralimpiade?

«A livello sportivo, sono contenta di quello che ho fatto. Prima di iniziare, avevo qualche timore, perché nell'ultima stagione ho cambiato tutto: in particolare, sono tornata a vivere a Parma e ho un nuovo allenatore (Matteo Poli, ndr). Ora sono rilassata, perché è andata molto bene e le prestazioni dicono che sono migliorata: un argento nei 100 rana con record italiano e non andavo sotto i 47” nel delfino dal 2018. Significa che la preparazione l'abbiamo azzeccata».

Fuori dalla vasca, hai ritrovato le emozioni di Rio?

«No, purtroppo. In ritiro a Sendai, prima di trasferirci a Tokyo, eravamo chiusi in una bolla e la sensazione è quella di quando ti manca l'aria. Al villaggio, invece, c'era un po' più di libertà, anche se i controlli erano serratissimi e dovevamo fare il tampone tutti i giorni. Ecco, questo non mi mancherà».

Qual è il momento da ricordare?

«Quando ho realizzato di essere arrivata seconda nei 100 rana: è stata un'esplosione di gioia. In tanti, lì, mi hanno ringraziato, per averli resi spettatori di una delle rimonte più belle mai viste. E perché, forse questa volta per davvero, sono andata oltre i miei limiti».

Parli delle classificazioni? Qualcuno parla di doping funzionale: provare ad entrare in una classe minore, nascondendo alcune abilità durante le prove.

«Le classificazioni sono un aspetto, ma a me non piace parlarne, perché sembra che uno voglia accampare scuse. Io ho fatto una Paralimpiade stupenda, vincendo un argento e perdendo un bronzo per un soffio. A me interessa solo questo».

Però la Lu Dong che vince i 200 misti facendo 30 secondi in meno rispetto al personale non può passare inosservata.

«Certo. Anzi, a me fa arrabbiare. Lei è stata classificata a giugno e chiunque capisce che in tre mesi è impossibile migliorare di 30 secondi, quando ci vogliono anni di allenamento per togliere quattro o cinque secondi. Qualcosa sarà sicuramente fatto, non solo nel nuoto. Mi hanno detto che anche durante le telecronache Rai se n'è parlato, mi fa piacere. Lo dico per il movimento, io penso a dare il massimo ogni volta, perché ho imparato che solo così arrivano i risultati, indipendentemente da tutto quello che succede attorno».

È il legno, come l'hai chiamato tu sui social, nei 200 misti il momento da dimenticare?

«Diciamo che ho rosicato parecchio e penso che la delusione la smaltirò tra un po' di tempo. Però devo dire che tutto serve e arricchisce il proprio bagaglio di esperienza. Anche perché se non ci fossero questi momenti, i successi avrebbero meno valore. Un secondo e poco più da un podio paralimpico non ti lascia indifferente, ma poi penso che ho fatto la gara che dovevo fare e un po' mi passa. Lì a Tokyo, quando esci dalla vasca, tutti i volontari ti applaudono e ti fanno i complimenti. Ogni volta, con una costanza incredibile. Sono stati sempre molto carini, ma in quel momento avrei voluto che scomparissero».

È vero che hai rischiato di non fare i 100 rana?

«Già. Poco prima della partenza dall'hotel mi è scoppiata una ruota della carrozzina. L'hanno portata a riparare, ma appena rimontata è scoppiata di nuovo. Sono stati momenti concitati, per fortuna Fantin (Antonio: un oro, tre argenti e un bronzo, ndr) mi ha prestato la sua. Sono arrivata tutta trafelata al pullman, che però non aveva più nemmeno un posto. Non salire avrebbe significato perdere la gara. È in quel momento che la Rung (Sarah Louise, avversaria di mille battaglie, ora in un'altra categoria, ndr) è scesa per cedermi il posto, perché lei non aveva gare quel giorno».

Cosa farai adesso?

«Non ho voglia di pensarci. Ho già tantissimi impegni, ma ho bisogno di staccare un po'. Sicuramente dalla vasca. Magari fuggo un paio di giorni al mare con la mia famiglia, così ricarico le batterie».

Parigi 2024?

«È vicina, mi piacerebbe esserci: una Paralimpiade senza pubblico non può essere l'ultima. E nemmeno un quarto posto ai Giochi può essere l'ultima gara. Da qui a Parigi possono accadere tante cose, ma l'obiettivo è esserci».

