Addio a Gabriele Torelli, «un carpentiere esperto e un amico prezioso»

Basilicanova L'intero paese è in lutto per Gabriele Tonelli, che se n'è andato a 68 anni. Nato e vissuto sempre a Basilicanova, in paese era molto noto. Chi lo ha conosciuto lo descrive commosso come «un ragazzo d'oro» sempre disponibile a dare una mano a chi aveva bisogno.

Tonelli, grande esperto di carpenteria, dopo un impiego alla Mora carrelli elevatori ha lavorato per tanti anni nella ditta Ferrari Costruzioni Meccaniche di Basilicanova. Ora era in pensione, ma la sua passione per l'edilizia, e il suo carattere altruista, lo spingevano spesso a fare qualche «lavoretto» per aiutare amici e parenti.

«Gabriele era buono come il pane. Se avevi bisogno di lui c'era sempre - ricorda Gianni Massari, amico ed ex collega di Tonelli alla Ferrari Costruzioni -. Era davvero un ragazzo d'oro. Sapeva fare di tutto: dalla carpenteria al giardinaggio. Per questo, se qualcuno gli chiedeva di fare un “lavoretto” di cui aveva bisogno, lui lo faceva volentieri».

Tonelli ha affrontato serenamente, e con coraggio, la lunga lotta contro la malattia che alla fine, purtroppo, se l'è portato via.

«Era coraggioso - aggiunge Massari - e non ha mai fatto drammi per quella malattia che ha affrontato a testa alta».

I funerali di Gabriele Tonelli saranno celebrati oggi, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Basilicanova in via Garibaldi. La sala del commiato, in via Spadolini a Monticelli Terme, sarà aperta dalle 9 alle 10 per chi volesse porgergli l'ultimo saluto.

