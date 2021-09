Cerca di difendere una ragazza aggredita da un amico: accoltellato un 62enne di Corniglio

Corniglio Si sarebbe messo in mezzo per sedare una furibonda lite che era scoppiata tra due giovani, un uomo e una donna, che stavano discutendo animatamente in mezzo alla strada.

Era la donna ad avere la peggio e quindi, senza pensarci due volte, è intervenuto in difesa della giovane. Non si aspettava, però, di essere accoltellato alle spalle dall'uomo che fino a poco prima stava aggredendo la sua compagna. È accaduto - anche se l'episodio è ancora da chiarire definitivamente - ieri, intorno a mezzogiorno, a poche centinaia di metri dall'abitato del capoluogo cornigliese, sulla strada provinciale 75 che collega Corniglio a Langhirano.

Protagonista suo malgrado un 62enne cornigliese, che è stato colpito a un fianco da un fendente. Fortunatamente la coltellata non avrebbe colpito organi vitali e l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Il tutto è successo ieri, in pieno giorno, alle porte del capoluogo. I due giovani, che avrebbero passato la notte con un gruppo di amici in Ostello a Corniglio, avrebbero deciso di lasciare il paese e di avviarsi sulla strada provinciale 75, in direzione Langhirano. Hanno percorso però solo poche centinaia di metri e poi hanno iniziato a discutere animatamente, in mezzo alla strada. Il giovane era visibilmente fuori di sé e stava infierendo con violenza sulla ragazza che era con lui. Il 62enne cornigliese, che abita poco lontano, avrebbe sentito delle urla e si sarebbe recato in strada per vedere cosa stesse succedendo.

Non appena si è accorto di quello che stava accadendo è intervenuto per schierarsi in difesa della giovane donna. È stato allora che il ragazzo, dopo essersi allontanato per qualche istante, è tornato armato di coltello e non avrebbe esitato a sferrare un fendente al fianco dell'uomo, che era girato di spalle e non si aspettava certo di essere colpito. Ad assistere alla scena alcuni residenti nella zona, che non appena hanno visto l'uomo accasciarsi a terra hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Dalla vicina caserma dei Carabinieri di Corniglio sono arrivati i militari dell'Arma che, supportati poi dai colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile di Parma, hanno immediatamente immobilizzato l'aggressore, mentre i sanitari dell'Assistenza pubblica di Langhirano si occupavano del ferito. L'uomo, che è rimasto sempre cosciente, è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso del Maggiore di Parma, dove è stato sottoposto a un'operazione chirurgica. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.

Beatrice Minozzi