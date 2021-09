Il mare della Sardegna? A un'ora da Parma

«Partire ora, in questo inizio ancora caldo di settembre? È un modo per rubare un po' di giorni ancora all'estate. E se poi la bella stagione, come nel mio caso, è volata senza vere vacanze ma solo con qualche weekend qua e là, allora questa possibilità vale doppio».

Parola di Benedetta Mazza, conduttrice televisiva ed ex modella, oltre che parmigianissima bellezza, che ieri è stata notata mentre saliva la scala del volo Lumiwings in partenza dal «Verdi» con destinazione Olbia, l'aeroporto della modaiola Costa Smeralda.

«In questo periodo conduco delle trasmissioni sul canale televisivo Qvc e il tempo disponibile per il relax è stato davvero poco - ha spiegato la conduttrice mentre faceva il check in -. Così ne ho approfittato per ritagliarmi questa fuga di qualche giorno, sfruttando la grande comodità dell'aeroporto di Parma. Qui si arriva in pochi minuti da casa, non ci sono problemi di parcheggio, non si devono prevedere attese di ore per imbarcarsi come capita altrove. Insomma, una struttura molto comoda che mi ha sempre permesso di viaggiare tranquilla e senza stress».

Una considerazione ripetuta poi sul suo profilo Instagram, che conta oltre 380mila follower, attirati da una ragazza che da sempre, dai tempi di Miss Italia, ha saputo coniugare la bellezza alla professionalità.

Lo ha dimostrato anche stavolta posando con un sorriso divertito mentre saliva sul volo che l'avrebbe portata in Sardegna insieme a un numero considerevole di passeggeri, che anche ieri, come quasi sempre durante questi mesi, hanno dimostrato di apprezzare a loro volta la comodità del «Verdi» per le vacanze.

A maggior ragione da quando l'offerta dei voli è cresciuta notevolmente, offrendo la possibilità di partire direttamente da Parma e arrivare, nel giro di un paio d'ore, nelle mete più gettonate per le ferie sul mare delle isole e del sud.

«Sì, una possibilità davvero da non perdere, a maggior ragione se, come nel mio caso, si hanno a disposizione solo pochi giorni da vivere al mare e che non vale certo la pena di sprecare in lunghi trasferimenti», ha concluso Benedetta Mazza prendendo posto sul volo della Lumiwings, che in perfetto orario, intorno alle 13, si è staccato dalla pista diretto alle splendide spiagge della Costa Smeralda. Che da qualche tempo, e per fortuna non serve essere una influencer per poterne approfittare, distano appena un'ora e dieci minuti da piazza Garibaldi.

r.c.