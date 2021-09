Salsomaggiore e calcio a 5: partnership siglata al Coni. Al palasport i match di serie A maschili e femminili

Salsomaggiore e il calcio a 5: un matrimonio sancito venerdì nella splendida cornice del salone d'onore del Coni a Roma nell'ambito di «Play, la stagione del futsal», l'evento che ha aperto ufficialmente la stagione 2021-2022 del calcio a 5 italiano alla presenza del presidente della divisione Calcio a 5, Luca Bergamini, del vice, Leonardo Todaro, dei consiglieri Antonio Scocca, Donato Giovanni Allegrini, Umberto Ferrini, Stefano Salviati, Stefano Castiglia, Andrea Farabini e del presidente onorario Fabrizio Tonelli.

Nel corso dell'evento, al quale ha presenziato anche il sindaco di Salsomaggiore, Filippo Fritelli, è stato annunciato che il calcio a 5 maschile e femminile tornerà sull'emittente televisiva Sky con tanto di «Sky Emilia Romagna Arena», nome che per l'occasione assumerà il palazzetto dello sport salsese che ospiterà ogni domenica un match della serie A maschile trasmesso in diretta alle 18,15, mentre il giorno successivo verrà trasmesso al pomeriggio un incontro della serie A femminile in differita. «Siamo soddisfatti per la realizzazione di questo accordo che porterà a Salso tante presenze e una grande visibilità nazionale – afferma il sindaco Fritelli. – Il movimento del futsal conta circa 4 milioni e 300 mila iscritti, molti di più del calcio a 11. Il campionato comincerà a ottobre e continuerà fino a maggio: ogni fine settimana quattro squadre, due maschili e due femminili, si affronteranno nel palazzetto dello sport che prenderà il nome di «Sky Emilia Romagna Arena» per l'occasione. Arriveranno a Salsomaggiore compagini da tutta Italia i cui componenti e accompagnatori pernotteranno in città per un totale che va dalle 250 alle 300 presenze settimanali anche in bassa stagione. Sono già stati sottoscritti gli accordi anche con gli alberghi della città. Da sottolineare la partnership con la Federazione Italiana Giuoco Calcio che porterà a Salso una serie di eventi legati alla Nazionale di calcio campione d'Europa con ospiti illustri».

Ad accompagnare il sindaco a Roma anche il capo della segreteria politica della Regione Emilia Romagna, Giammaria Manghi. «Salso è una città conosciuta per la sua storia e per Miss Italia, nella quale è presente uno degli impianti più belli e scenografici della regione – ha affermato Manghi –. Siamo felicissimi di questa partnership, un volano per la disciplina».

M.L.