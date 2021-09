Scuole serali verso la chiusura: 1000 studenti a rischio

«La scuola è aperta a tutti: tranne che agli studenti dei corsi serali»: hanno ragione i prof, perché la scuola pubblica riservata agli adulti rischia di chiudere. Quasi mille gli iscritti che non potranno cominciare o terminare gli studi nelle sette scuole della città e della provincia: Giordani, Bodoni, Toschi, Itis Leonardo da Vinci, Ipsia Primo Levi, Rondani e istituto Magnaghi Solari di Salsomaggiore.

«I corsi serali della provincia stanno attraversando un momento di grandissima difficoltà - spiegano i docenti della scuola serale -. In un momento come quello attuale, di grandi problematiche di ordine sanitario, economico e sociale, l'insegnamento nei corsi serali dovrebbe essere non solo garantito, ma anche potenziato».

Le domande di iscrizione sono numerose: studenti di età diverse, ma soprattutto giovani, mamme e papà sia italiani sia stranieri, che per vari motivi rimpiangono di non aver completato gli studi: non solo per una crescita personale, ma anche professionale. Sono in tanti ad aver bisogno di un diploma: «Con i corsi serali, molti giovani sono a scuola, in un ambiente che li educa, li controlla, li istruisce - continuano i professori -: almeno non sono per strada e sono occupati».

Ma cosa è successo? Perché la scuola serale rischia di non riaprire? «Fino a maggio era tutto tranquillo, le scuole serali avevano il loro organico di diritto, composto da docenti in ruolo da molti anni, con una particolare specializzazione sul funzionamento dei corsi serali - raccontano i docenti -. Si tratta di corsi che notoriamente hanno peculiarità e caratteristiche diverse dai corsi diurni. A metà maggio tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, a seguito di una "conferenza di servizio" a cui partecipavano presidi e provveditore, è stato annunciato lo smantellamento dei corsi serali della provincia. Motivazione: gli studenti iscritti alla prima superiore dei corsi diurni, per i movimenti demografici, sono in notevole aumento, e gli organici sono congelati da anni, non si sa perché, da parte del Ministero e della Regione. Ci sono troppi alunni per pochi docenti. Quindi cosa hanno pensato di fare i nostri referenti? Attingere dai ruoli dei corsi serali, nonostante questi, per norma sempre disattesa, abbiano un organico distinto da quello dei corsi diurni».

In pratica: nessun docente e niente corsi serali. «E così, nel corso di un weekend di maggio, in cui tutti noi docenti eravamo impegnati nelle operazioni finali, i docenti in ruolo da anni si sono visti costretti, senza motivazioni scritte e senza preavviso, e quindi senza nemmeno il rispetto dei tempi di legge previsti, a fare domanda di trasferimento in altre scuole, in cui mai avrebbero pensato di andare - ricordano ancora i prof -. I gruppi di lavoro, costruiti con anni di formazione e grande impegno per acquisire una specializzazione, sono stati così, in pochi giorni, disintegrati, sia pur con la vaga promessa che, con l'organico di fatto, che viene assegnato a luglio, la situazione si sarebbe ripristinata».

Una situazione molto delicata, che fa indietreggiare la scuola di almeno 50 anni: questi corsi serali e l'offerta formativa perfezionata nel tempo rappresentano davvero dei valori aggiunti. «Con grandissima preoccupazione, gli insegnanti dei corsi serali della città e della provincia hanno quindi completato i loro impegni e gli adempimenti di fine anno, svolto gli esami di stato e rincuorato tutti gli studenti che, preoccupati per le inquietanti voci in circolazione, hanno temuto di non poter ultimare i loro studi - concludono i docenti -. Nel frattempo sono state chieste spiegazioni, anche attraverso l'esibizione degli atti, che però sono sempre stati negati. Gli studenti non si capacitano dell'idea di non poter non solo iniziare, ma completare i loro studi, per i quali hanno già speso tempo, sacrifici e denaro. E la negazione del diritto allo studio è un atto che una società civile non può accettare».

