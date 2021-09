Via Brennero, quella terra di nessuno a Nord dei binari

Sei maggio 2014. La data di inaugurazione della nuova stazione è questa. Sono passati sette anni e c'è ancora chi aspetta di vedere completato quel mega progetto iniziato nel 2008 e andato avanti per sei anni tra molte difficoltà. La stazione, nonostante alcuni «acciacchi», è finita da un pezzo, mentre dalle parti di via Brennero i residenti, ogni volta che mettono il naso fuori casa, si trovano davanti a una terra di nessuno.

Il grande spiazzo che va da via Alessandria a via Brenta, chiamato ex Boschi, dopo la demolizione di alcuni vecchi capannoni è rimasto una ferita aperta nel quartiere San Leonardo. Già tre anni fa (era il primo agosto), dopo le proteste degli abitanti, la Gazzetta descriveva lo stato di incuria e di abbandono che incombeva sull'area. E come capita tutte le volte che una zona è lasciata a se stessa, nell'articolo si parlava anche della folla di sbandati e spacciatori che aveva trasformato l'area in una piazza di spaccio. E di bivacco. Erbacce, cumuli di detriti e sterpaglie offrivano validissimi nascondigli.

La denuncia aveva dato i suoi frutti e lo spiazzo era stato «disboscato» e ripulito. Ma dopo tre anni, come puntualmente hanno fatto presente gli abitanti di via Brennero e via Brenta, la zona a Nord della stazione è tornata come prima: piante, erbacce e rifiuti, con il loro seguito di balordi e sbandati. L'ultimo episodio di cronaca risale a pochi giorni fa, con l'incendio in una casa abbandonata - rifugio per senzatetto e tossicodipendenti - all'angolo fra via Alessandria, via Adamello e via Brennero. Le fiamme avevano incendiato la polemica, tanto che Forza Italia aveva preteso dal Comune un presidio fisso della polizia locale. Altrimenti, gli «azzurri» si erano detti pronti ad organizzare ronde diurne e serali.

Stu Stazione, per l'ennesima volta, era corsa ai ripari, e nei giorni scorsi ha fatto tagliare le sterpaglie, ripulire l'area dai rifiuti e togliere la copertura lungo la recinzione. Il risultato è che ora lo spiazzo che va da via Alessandria a via Brenta è pienamente visibile da ogni punto e questo dovrebbe allontanare chi usava l'area per i propri «traffici». In più, Stu ha murato le finestre della casa abbandonata andata a fuoco.

A questo punto non resta che avviare la bonifica dell'area, per poi venderla ai privati che realizzeranno appartamenti, negozi e uffici, su una superficie lorda utile di circa 20mila metri quadrati. Nessuno si azzarda a fare pronostici - la storia della stazione è costellata da continui ritardi, l'ultimo dei quali provocato dalla liquidazione della Banca popolare di Vicenza - ma la speranza è di riuscire a far partire la bonifica ambientale e bellica del terreno entro l'autunno. I lavori, una volta avviati, dovrebbero durare non più di tre mesi, e costare tra i 300 e i 500mila euro. A quel punto Stu Stazione farebbe le opere di urbanizzazione, in attesa che i privati facciano la loro parte. «Ci auguriamo - si limita a commentare Isabella Tagliavini, amministratore unico della società di trasformazione urbana - che il 2022 sia l'anno in cui completeremo il cantiere e che vedrà concretizzarsi diverse manifestazioni di interesse». I residenti lo sperano da almeno 7 anni.

Pierluigi Dallapina