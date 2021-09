«Vivo a Chicago ma i miei avi vengono da Tornolo: mi aiutate a conoscere le origini della mia famiglia?»

Tornolo Il fascino delle radici e la speranza di conoscere i parenti lontani, ha spinto una pronipote del nostro Appennino a cercare, in quel di Santa Maria del Taro, un nesso risalente all’Ottocento.

Per raccontarvela, dobbiamo tornare indietro alla primavera del 2020, quando tra le pagine della provincia è stato pubblicato il ricordo di Franco Bottini, storico bidello delle scuole della montagna.

La notizia della sua dipartita è arrivata Oltreoceano, a Chicago nell’Illinois, e ha colpito una lettrice attenta, Marylou Hansen.

Il perché è presto detto: nel volto di Franco la «nostra» ha rivisto quello del padre, mancato nel 2011.

La somiglianza tra i due, a suo dire, è sorprendente. Scrive allora alla Gazzetta chiedendo di essere aiutata a rintracciare i Bottini del proprio ramo famigliare che magari ancora vivono in Valtaro.

Quella degli avi della Hansen è una storia tipica della montagna parmense tra ‘8 e ‘900 (e non solo), quando interi nuclei fecero fagotto con quel poco che possedevano e, valicati i monti tra Emilia e Liguria, dal porto di Genova salparono per andare in America o in Argentina in cerca di una vita migliore.

«Mia nonna era originaria di Santa Maria del Taro - racconta - e da tempo cerchiamo di contattare eventuali parenti che magari sanno poco di chi è partito tempo fa ma che, chissà, potrebbero avere qualche notizia. Mia nonna Louise Bottini era nata in America, a New York: i suoi genitori, Giovanni (John) Bottini e Albina (Ella) Bruschi sono partiti dal paese natio nel 1880 circa alla volta della Grande Mela, dove poi si sono sposati nel 1889. I genitori di Giovanni erano Antonio e Maria Mesci, mentre quelli di Albina erano Franco e Luisa Pusello».

A spingere Marylou Hansen a perseverare nella sua ricerca, la sorprendente somiglianza tra Franco Bottini e suo padre, Dan, terzo di tre fratelli e «l’unico - dice - ad assomigliare al ramo di Louise: mio nonno, infatti, era norvegese».

In tutta questa affascinante storia, c’è un aspetto che la Hansen non è riuscita a chiarire e cioè se i suoi bisnonni Giovanni e Albina si siano conosciuti in America o se erano già fidanzati prima di partire da Santa Maria del Taro e ancora con chi avessero viaggiato.

«Mi sono sempre chiesta come siano andate le cose, immaginando che a quei tempi a una giovane ragazza, soprattutto se single, non si permettesse di partire senza la famiglia per attraversare l’Atlantico alla volta di una terra lontana e sconosciuta».

Ma questa per ora è un’altra storia, Intanto, se in Valtaro c’è un Bottini (o un Bruschi o un Mesci o un Pusello) che pensa di avere un legame con la famiglia di Marylou Hansen, sappia che Oltreoceano c’è un ramo che ha tanta voglia di mettersi in contatto e di riallacciare un legame tra chi è partito (e mai è tornato) e chi invece è rimasto.

Monica Rossi