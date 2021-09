Addio a Massimo Romeo, il papà del softball

Adesso il mondo del softball è veramente più solo. Non solo quello parmigiano, ma in generale quello europeo, soprattutto a livello giovanile.

Lacrime sui diamanti piccoli per l'improvvisa scomparsa, avvenuta domenica sera, di Massimo Romeo: ovvero del dirigente che ha legato il suo nome allo sviluppo del softball in tutta Europa, specialmente a livello giovanile.

La sua è stata una grande carriera da dirigente: consigliere federale per numerosi mandati sotto la presidenza di Aldo Notari, è stato un punto di riferimento come dirigente accompagnatore di numerose nazionali di softball.

In questi ultimi anni ha legato il suo nome al torneo internazionale giovanile di Collecchio, che proprio in suo onore gli è stato intitolato. Ad ogni edizione il «Massimo Romeo Youth Trophy», riservato alla categoria Ragazze, ci ha sempre dato la misura della popolarità raggiunta da questo impareggiabile dirigente.

Lo ricorda bene Carlo Levati, il presidente del Collecchio, a lungo al suo fianco nel difficile lavoro organizzativo: «quando arrivavano le delegazioni a Collecchio, il loro primo pensiero era proprio quello di sapere dove era Massimo. Gli volevano tutti bene perché si rendevano conto della sua importanza per lo sviluppo del softball giovanile. E anche le più anziane, quando sono cresciute, hanno sempre conservato di lui un ricordo piacevole».

Non è esagerato dunque descriverlo, come fa Levati, il «papà del softball giovanile, capace di farsi volere bene da ragazzine che lo consideravano come un nonno acquisito».

Era soprattutto orgoglioso di una vita legata al batti e corri anche in famiglia, con Daniela a lungo giocatrice di softball e Davide, attualmente pitching coach del Modena, mancino che sul monte ha legato i suoi strike-out al periodo più bello del Collecchio.

Il suo amore per il batti e corri trovava una valvola di sfogo anche in una ricca videoteca di film dedicati al batti e corri, anche in lingua originale. Possedeva qualsiasi film che contenesse scene anche di pochi secondi legate al mondo dei diamanti.

Con Massimo Romeo scompare quindi uno dei dirigenti più illuminati e popolari nel mondo sportivo parmigiano. Le lacrime sui diamanti piccoli sono uno splendido omaggio a una vita nel segno del softball.

Andrea Ponticelli