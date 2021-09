Elementari, a rischio servizio mensa e doposcuola

«La scuola è aperta a tutti». Inizia così l'articolo 34 della Costituzione che sancisce uno dei baluardi della Repubblica Italiana: il diritto allo studio. Un diritto però di cui si può beneficiare in vari modi, anche solo perché, da stradario, si è stati assegnati ad una scuola piuttosto che ad un'altra.

Caos servizi aggiuntivi

È quello che stanno provando sulla propria pelle decine e decine di famiglie di Parma all'avvio del nuovo anno scolastico, in particolare nelle elementari. Se le lezioni riprenderanno per tutti lunedì, non a tutti saranno assicurati i servizi aggiuntivi. Alcuni istituti infatti non li attiveranno, altri invece lo faranno solo in parte.

L'offerta formativa di ogni istituto, va ricordato, è a totale discrezionalità dei rispettivi dirigenti e questo sta creando grandi disparità fra le famiglie parmigiane.

I servizi aggiuntivi che, prima del Covid, erano per tutti sono sostanzialmente prescuola, postscuola e servizio mensa. Il primo permette ai genitori di portare in classe i bimbi anticipatamente dalle ore 7:30. La mensa o mensa in deroga è il servizio facoltativo di pranzo comprensivo di spazio di gioco libero o di studio. Infine il postscuola che prolunga le attività in aula sino alle ore 17,00. Tutti servizi congelati nel periodo più duro della pandemia e che ora stanno sì riprendendo ma a macchia di leopardo.

Non solo colpa del Covid

Anche se l'emergenza Covid ha connotati molto diversi rispetto a qualche mese fa grazie a vaccini, Green pass ed investimenti in edilizia scolastica, diverse scuole obbligheranno le famiglie a fare ricorso per un altro anno a nonni o baby sitter per sopperire allo stop di quei servizi che tenevano aperta la scuola al di là delle canoniche ore di lezione. L'infezione, giustamente, fa ancora paura ma, sembra di capire dalle parole dei dirigenti scolastici, non è solo una questione di Covid.

Chi assicurerà i servizi

L'Istituto Comprensivo Montebello, ad esempio, partirà con tutti i servizi a metà ottobre anche se, sottolinea la dirigente Alessandra Melej, «non ho certo grandi spazi a disposizione. Anzi ho solo due laboratori ed ho mandato via gli uffici di segreteria per avere più aule. Come ho già fatto lo scorso anno, assicurerò il prescuola, la mensa in deroga e le attività extrascolastiche pomeridiane. Paura del contagio? Basta aver voglia di fare il servizio, lavorare con grande attenzione rispettando i protocolli. Io l'anno scorso avevo, come dicevo, tutti i servizi attivi ed ho avuto meno casi di altre strutture dove tutti questi servizi erano sospesi».

Tutto regolare anche al Convitto Maria Luigia, qui addirittura i servizi saranno attivati entro il 20 di settembre, come all'Istituto Comprensivo Micheli dove «ad ottobre saremo operativi, grazie anche all'organico al completo, tutto in regola con il Green pass», spiega la dirigente Chiara Palù. Sulla stessa linea Margherita Vitale, dirigente dell'Istituto Parmigianino, pronta ad attivare «prescuola e mensa in deroga sino alle 14,30. Non è stato semplice visto che ci siamo trasferiti in un nuovo edificio ma lo abbiamo fortemente voluto e garantiremo sempre la sicurezza. Per il postscuola ci stiamo invece ancora organizzando con attività sportive e musicali e partiremo appena avremo tutto il personale». Ci saranno i servizi anche per gli alunni dell'Istituto comprensivo Toscanini dove però, sottolinea il dirigente Bruno De Masi, «attendiamo il numero definitivo di adesioni. Per ora abbiamo superato la soglia per il prescuola, ma siamo pronti anche per il resto».

Dove ci saranno disagi

Ci sarà solo il servizio prescuola all'Albertelli-Newton perché, spiega la dirigente Paola Piolanti, «ho poche richieste per la mensa in deroga e non ho invece spazi per attivare postscuola e ludoteca». Al Comprensivo Ferrari niente dopo scuola come all'Istituto Bocchi perché in questo caso, spiega la vicepreside Elisabetta Giannossi, «non vogliamo mescolare i bimbi delle classi». Stop a mensa e dopo scuola alla Salvo D'Acquisto per ora sino al 31 dicembre. Ancora tutto da decidere invece, come conferma il dirigente Maurizio Olivieri, nell'Istituto Comprensivo Parma Centro.

Spunta l'autocertificazione

Ultimo ma non ultimo, la scelta originale di Gastone Demaldè della Puccini che, con una circolare alle famiglie, ha comunicato che la scuola offrirà il servizio mensa «solo ai genitori che effettivamente ne hanno bisogno» con tanto di dichiarazione del datore di lavoro e autocertificazione.

Insomma, sentendo le dichiarazioni dei dirigenti, pare proprio di capire che non ci sono parametri oggettivi comuni per aprire o meno i servizi. E tutto questo ovviamente crea la sensazione che ci siano scuole di serie A e di serie B. E i genitori, arrabbiati, non ne capiscono proprio il perché.

Giuseppe Milano