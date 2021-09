Forzano la tapparella blindata: casa saccheggiata. La derubata in lacrime: «Hanno portato via i miei ricordi»

Fornovo Furto con scasso in una palazzina di via Aldo Moro, a Riccò. E' avvenuto sabato sera dopo le 20 in un appartamento al piano terra dell'edificio mentre la coppia di residenti si trovava fuori casa, per alcune ore.

I ladri, più di uno vista la forza necessaria per svolgere l'operazione, hanno forzato la tapparella blindata, molto pesante, della porta finestra che accede al balcone, scardinandola. Dopodiché hanno utilizzato uno strumento per aprire la porta a vetri, senza romperli; una volta all'interno hanno chiuso la porta blindata per «lavorare» più tranquillamente: dopo aver rovistato velocemente in tutta la casa hanno portato con sé tutto l'oro e i preziosi che hanno trovato, per poi dileguarsi.

Il furto è stato scoperto dai residenti al loro ritorno, i quali per entrare hanno dovuto passare dalla stessa finestra, visto che dalla porta blindata principale era impossibile.

Da una prima ricostruzione si può immaginare che i malviventi siano arrivati dalla parte retrostante dell'edificio, che attraverso un percorso pedonale si collega al parcheggio del Conad dove si presume i ladri avessero parcheggiato per passare più inosservati.

Nessuno nella via si è accorto di questo «passaggio», solo alcuni abitanti dell'edificio hanno avvertito dei rumori che potevano però essere attribuiti ai proprietari stessi.

Molto scossa dalla brutta esperienza, la proprietaria, che afferma: «Mi sento privata della mia libertà, non faccio che piangere perché quello che mi hanno portato via, ogni singolo pezzo, rappresenta un ricordo al quale sono legata. E' veramente ingiusto lavorare tanto per poi vedersi portare via tutto così e dovere anche pagare tanto per i danni».

Lungo la via era stato notato un furgone «insolito» che se n'era andato molto velocemente, prima del furto: non è escluso che i malviventi, dopo aver fatto un giro di ispezione, abbiano utilizzato questo mezzo di trasporto. Il furto è stato denunciato ai carabinieri. Do.C.