Gazza, la morte lo stesso giorno del compleanno

È nato il 5 settembre 1937, si è sposato il 5 settembre 1966, è scomparso il 5 settembre 2021: è questa la data che ha segnato il destino di Antonio Gazza, venuto a mancare domenica a 84 anni, dopo una lunga malattia. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio fra gli abitanti di Baganzola. In tanti ricordano la sua passione per la politica fin dagli anni giovanili, la generosità d’animo e la disponibilità a dare una mano a chiunque glielo chiedesse.

Diplomato in materie tecniche, Gazza ha trascorso la vita lavorativa in Comune, occupandosi in particolare dell’illuminazione pubblica e dei servizi municipali legati all’elettricità. «Per me Antonio Gazza era un punti di riferimento fondamentali – ricorda l’ingegnere Roberto Nizzoli – era molto collaborativo, concreto, cercava soluzioni e non creava problemi ».

Come è accaduto per tanti della sua generazione, la vita di Gazza si divideva fra lavoro e politica, con un occhio sempre attento alla sua Baganzola. Iscritto fin da giovane al Partito comunista, è stato a lungo segretario della sezione di Golese, quando contava circa 400 iscritti, ed era sempre in prima fila nel montaggio e nella gestione della Festa de L’Unità nel campo sportivo. E’ stato anche presidente del circolo Arci Golese e vicepresidente della «Cooperativa Valentina», che realizzò a Baganzola una cinquantina di abitazioni a prezzo calmierato.

«Con lui – dice Arnaldo Ziveri – ho condiviso tante battaglie e anche piccoli episodi che non si dimenticano. Ricordo i cartelloni contro la guerra del Vietnam che abbiamo appeso all’albero di Natale in piazza Garibaldi, e quella volta che gli toccò trascorrere una notte in caserma, perché sorpreso dai carabinieri a scrivere sulla strada di Vicomero “No alla guerra in Vietnam”. Non si tirava mai indietro».

«Antonio Gazza – conferma l’amico Luigi Gandolfi – non ha mai fatto mancare il suo impegno. Era vicino alla gente, un punto di riferimento per tanti che oggi lo ricordano con affetto». Una qualità che gli viene riconosciuta anche da Franco Cattabiani, storico dirigente della Democrazia cristiana: «Eravamo impegnati su fronti diversi, ma eravamo amici, era una persona corretta, che ha sempre agito per il bene dei concittadini».

Il lavoro e l’impegno politico non gli hanno comunque impedito di dedicare attenzione alla sua famiglia, alla figlia Giordana e alla moglie Gianna con la quale era sposato da 55 anni: «Antonio era molto attento alla famiglia – dice Gianna – amava i viaggi e soprattutto la montagna. Ci ha regalato momenti bellissimi». Le esequie di Antonio Gazza si terranno domani con partenza alle 10,30 dall’ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Baganzola.

Antonio Bertoncini