Il calcio piange il suo campioncino

Si chiamava Bryan Jocelyn Dodien, aveva solo 17 anni. Giocava negli Allievi del Chisola, piccola società di Vinovo alle porte di Torino, ma il suo cartellino era della Juventus. Il club bianconero se lo coccolava sino da quando, a sette anni, lo aveva prelevato dai rivali granata. Era un campioncino, una promessa del calcio, ma la sua vita si è interrotta a soli 17 anni.

Bryan abitava a Torino ma il suo cuore, i suoi affetti, erano a Parma. Papà Duran, di origini ivoriane, si era trasferito dal Piemonte nella nostra città nel 1998 per lavorare allo stabilimento della Barilla di Pedrignano. La mamma, con i genitori del papà, era invece rimasta a Torino dove Bryan poi è nato il 30 gennaio del 2004.

Scuola e pallone la sua vita. Sino a 11 anni un'esplosione di gioia e felicità di vivere, poi il male. «Sono stati i medici della Juventus ad insospettirsi per alcune tracce di sangue nei suo esami - racconta papà Duran - Così hanno approfondito le analisi ed hanno scoperto un tumore alla vescica. Hanno fatto di tutto per curarlo e lui sembrava avere vinto la battaglia. Era tornato a giocare due anni fa, era felice, eravamo felici». Lo avevano sostenuti tutti a Torino il piccolo Bryan, ma anche a Parma alla Barilla tutti tifavano per lui. «La direzione, i miei colleghi sapevano di mio figlio e mi sono stati sempre vicini in questi anni - racconta Duran - Quando due anni fa si è sentito di nuovo male hanno fatto di tutto per aiutarmi, per non farmi sentire solo». Già, la recidiva. Il maledetto male purtroppo è tornato nel corpo di Bryan e sabato «me lo hanno portato via. Ci ha lasciato all'ospedale Regina Margherita, lo stesso dove era nato», dice commosso il papà che ricorda «quanto era felice quando andavo a Torino per vederlo giocare o quando veniva a Parma a trovarmi». Erano ore felici che passavano a chiacchierare nell'appartamento di via Treves nel quartiere San Leonardo prima di tornare a Torino «pronto per giocare a pallone. Amava il calcio».

Al fianco di Duran in queste ore non ci sono solo i colleghi della Barilla ma anche tutto il personale della scuola Racagni dove lavora Maria, l'attuale compagna dell'uomo. «Ringrazio tantissimo anche loro per il sostegno che mi hanno dato, che ci hanno dato».

Poi l'ultimo ricordo che papà Duran ha del suo amatissimo Bryan, «il suo saluto speciale di giovedì scorso. Mio figlio ha chiesto a mia sorella, che era in ospedale da lui, di fare una videochiamata per parlare con me. A lui non piacevano i video eppure questa volta lo ha voluto fare. Mi ha detto: papà stai tranquillo, presto starò tanto tempo con te. Adesso ho capito che mio figlio mi stava salutando per l'ultima volta, sapeva che se ne sarebbe andato. Ora a lui ci pensa Dio».

I funerali di Bryan si celebreranno sabato mattina alla chiesa dei Santi Apostoli di Mirafiori a Torino. Al fianco della bara ci sarà tutta la Juventus, papà Duran, la compagna Maria, l'amico Erie e chi a Parma gli ha voluto bene.

Giuseppe Milano